"Так забивають худобу": у мережі розповіла жахливу історію першого маніяка у СРСР

У Росії згадали про першого серійного вбивцю в історії Радянського Союзу – Василя Комарова, який разом із дружиною розправився з 29 жертвами.

Як пише "Лента.ру", коли "Шабалівського душогуба" спіймали, городяни хотіли лінчувати його, а процес над маніяком, який проходив у стінах Політехнічного музею, висвітлював сам Михайло Булгаков.

Так, першою жертвою Комарова у лютому 1921 року став звичайний селянин, який приїхав у Москву купувати коня. Вбивця взяв у комірчині молоток і вдарив гостя по голові.

"Шабалівський душогуб" Василь Комаров Архівне фото

Михайло Булгаков, який працював у справі Комарова в якості кореспондента, так описав цей злочин:

"Так забивають худобу. Без жалю, а й без усякої ненависті. Вигоду мав, але не фантастично велику. У покупця в кишені була приблизно вартість коня. Ніяких багатств у нього [Комарова] в наволочках не виявилося, але він пив і їв на ці гроші і сім'ю утримував. Мав ніби забійний завод у себе".

Розправившись із жертвою, Комаров розчленив убитого, прив'язав руки і ноги до живота, упакував тіло в мішок і відтягнув на сусідню покинуту ділянку, де стояв напівзруйнований будинок. Згодом він сховає там ще чимало тіл.

Незабаром після першого злочину Комаров став виходити на полювання регулярно, один раз про заняття чоловіка дізналася дружина і почала йому допомагати скоювати злочини.

Після затримання подружжя оглянули троє кращих психіатрів СРСР. Самого вбивцю визнали дегенератом на грунті хронічного алкоголізму. Суд над першим маніяком Союзу проходив у будівлі Політехнічного музею.

Свою вину Комаров не заперечив, розповідаючи про власні злочини вкрай цинічно. Людей підсудний називав виключно "диваками" і "хомутами", а сам процес вбивств описував фразою "Раз – і квас".

Подружжя Комарових розстріляли у липні 1923 року, а їх дітей віддали на виховання у притулок.

Василь Комаров зі своєю дружиною

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії ангарський маніяк Михайло Попков був засуджений на довічне ув'язнення за 60 вбивств і замахів на вбивства.

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