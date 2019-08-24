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"Так виглядає смерть": опубліковані фото і відео з місця ядерної НП у Росії

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В інтернеті з'явилися нові фотографії і відео з місця вибуху на полігоні під Архангельському (Росія). Наслідки вибуху показав у соцмережах житель міста Ненокса.

"Так виглядає смерть. В сторону гирла [річки Верхівка] навіть не дивимося. Тільки в сторону Сюзьми (сусіднє селище, 7 кілометрів на захід по узбережжю від Ненокса). Батьки, проведіть роботу з дітьми. Дитяча цікавість не знає меж. Панове військові, вибачайте, що картинку кидаю. Нехай люди подивляться і заспокояться. і вам спокійніше буде, що цікавий народ ближче не полізе розглядати. Нехай один раз у комп'ютері подивляться", - прокоментував фото автор.

"Так виглядає смерть": опубліковані фото і відео з місця ядерної НП у Росії
"Так виглядає смерть": опубліковані фото і відео з місця ядерної НП у Росії

Також західні фахівці показали знімки з розташуванням кораблів і понтонів, що брали участь у випробуваннях. Очевидно, що після аварії їх відтягли до берега – причому військові не стали заводити заражені радіацією плавучі платформи на територію своєї частини, а кинули їх на березі.

Підтверджують дані доводи супутникові знімки узбережжя в районі Ненокса, зроблені компанією Maxar, повідомляє "Радіо Свобода".

Фахівці кажуть, що саме по собі розташування зараженої платформи в декількох кілометрах від Ненокса не загрожує місту, але дотик до понтонів або викинутих з них предметів може нести загрозу.

"Так виглядає смерть": опубліковані фото і відео з місця ядерної НП у Росії
"Так виглядає смерть": опубліковані фото і відео з місця ядерної НП у Росії
"Так виглядає смерть": опубліковані фото і відео з місця ядерної НП у Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Вибух на полігоні під Архангельском
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
"Гроб с покойничком летает над крестами, а вдоль дороги мёртвые с косами стоять. И тишина!»“ - Савелий Викторович Крамаров
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Сидоров Иван
Сидоров Иван
Внимание вопрос. Кто-нибудь представляет как должен выглядеть кораблик после попадания в эпицентр ядерного взрыва? :)
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Сидоров Иван, ты, свинья рюске, себя кем возомнил? Брысь в хлев, животное! Тебе тут кто то должен? Вопросы путЕну задавай, скот одичалый!
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