"Так виглядає смерть": опубліковані фото і відео з місця ядерної НП у Росії

В інтернеті з'явилися нові фотографії і відео з місця вибуху на полігоні під Архангельському (Росія). Наслідки вибуху показав у соцмережах житель міста Ненокса.
"Так виглядає смерть. В сторону гирла [річки Верхівка] навіть не дивимося. Тільки в сторону Сюзьми (сусіднє селище, 7 кілометрів на захід по узбережжю від Ненокса). Батьки, проведіть роботу з дітьми. Дитяча цікавість не знає меж. Панове військові, вибачайте, що картинку кидаю. Нехай люди подивляться і заспокояться. і вам спокійніше буде, що цікавий народ ближче не полізе розглядати. Нехай один раз у комп'ютері подивляться", - прокоментував фото автор.
Також західні фахівці показали знімки з розташуванням кораблів і понтонів, що брали участь у випробуваннях. Очевидно, що після аварії їх відтягли до берега – причому військові не стали заводити заражені радіацією плавучі платформи на територію своєї частини, а кинули їх на березі.
Підтверджують дані доводи супутникові знімки узбережжя в районі Ненокса, зроблені компанією Maxar, повідомляє "Радіо Свобода".
Фахівці кажуть, що саме по собі розташування зараженої платформи в декількох кілометрах від Ненокса не загрожує місту, але дотик до понтонів або викинутих з них предметів може нести загрозу.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
В Архангельській області (Росія) стався вибух на території військової частини, в результаті загинули люди. Корпорація "Росатом" оприлюднила список і фотографії атомників, які загинули під час вибуху.
Спочатку повідомлялося, що причиною загибелі людей став вибух малогабаритного ядерного реактора.
Пізніше з'явилася інформація, що вибух стався через невдалі випробування перспективного прискорювача – нової рідинної реактивної рухової установки, на борту якої були змонтовані "ядерні батарейки".
Рівень радіації під час НП на військовому полігоні в Северодвінську був перевищений у 4-16 разів.
Персоналу Архангельської обласної лікарні заборонили розголошувати інформацію про можливе зараження лікарів клініки, які обстежили пацієнтів, які постраждали від вибуху.
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