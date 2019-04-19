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Таємниця перевалу Дятлова: з'явилася "отруйна" версія загибелі туристів

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Туристичну групу Ігоря Дятлова в 1959 році могла погубити отруйна хмара з хімікатів.

Таку думку висловив кандидат технічних наук Анатолій Ярусов. Експерт вважає, що студенти померли від хімічного отруєння діоксидом азоту, важких поранень і переохолодження, пише "Російська планета".

Ярусів розповів, що хмара діоксиду азоту могло з'явитися через невдалий запуск ракети з космодрому Плесецьк в Архангельській області або з Байконура. В результаті чого люди потрапили під справжню хімічну атаку – вони почали задихатися, втрачати зір, їх охопив дикий страх.

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"При панічному спуску по зледенілому схилу, засіяному камінням, задихаючі та осліпли туристи падали і при цьому отримували важкі поранення", – зазначив він.

Вчений підкреслив, що коли на місце трагедії прибули пошуково-рятувальні групи, отруйна хмара вже розсіялася, адже минуло вже більше трьох тижнів. Однак очевидці відзначали, що деякі молоді ялинки на межі лісу стоять ніби обпалені. У роті і в дихальних органах загиблих туристів знайшли піну, а шкіра їх мала коричневий відтінок, що теж вказує на ознаки хімічного впливу діоксиду азоту.

Таємниця перевалу Дятлова

Таємниця перевалу Дятлова

rusplt.ru

В результаті своїх досліджень Ярусов дійшла висновку:

  1. Під дією діоксиду азоту NO2 в легких туристів утворилася азотна кислота, яка руйнувала дихальні органи. Пінисті виділення спостерігали рятувальники.

  2. Вплив діоксиду азоту (як зовні, так і зсередини, через кров) могло змінити колір шкіри туристів. Коричневий колір також спостерігали рятувальники.

  3. Туристи загинули від хімічного отруєння діоксидом азоту, від важких поранень і від переохолодження.

Таємниця перевалу Дятлова

Таємниця перевалу Дятлова

rusplt.ru

Таємниця перевалу Дятлова

Таємниця перевалу Дятлова

rusplt.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Місце
Росія
Тег
перевал Дятлова
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