Таємниця перевалу Дятлова: з'ясувалося, які загадки залишилися без відповіді після закінчення розслідування

Уже понад півстоліття дослідники намагаються знайти причину загибелі дев'ятьох досвідчених туристів з групи Ігоря Дятлова на Північному Уралі, проте після завершення розслідування, залишилися питання, на які ще потрібно шукати відповіді.

Як пише "Комсомольська правда", наприклад, одним з невирішених питаннь є дивні опіки – до обвуглювання – на нозі у Кривонищенка (їх можна було отримати, тільки стоячи в багатті). Загадкою також є і те, чому він відкусив собі частину пальця перед смертю.

Ще одне питання без відповіді – розколотий череп Рустема Слободіна. У місці, де він лежав, немає гострих каменів, впавши на які можна отримати страшне каліцтво. А пройти навіть невелику відстань з такою травмою неможливо.

Ще одна загадка перевалу Дятлова – збиті кісточки на кулаках у кількох туристів, характерні для бійки. У Дятлова – поріз долоні, немов він схопив лезо ножа, і слід на нозі немов від мотузки.

Крім того, питання викликають переломи ребер, ніби хлопців хтось стиснув величезними долонями.

Нагадаємо, група з дев'яти туристів під керівництвом Ігоря Дятлова загинула в повному складі, здійснюючи похід на лижах по Північному Уралу в 1959 році.

Генпрокуратура РФ зайнялася цією справою через 60 років через звернення від родичів загиблих і громадського резонансу. Прокурори провели дев'ять експертиз на місцевості, де загинули туристи, залучили фахівців в сфері геодезії, метрології, а також співробітників МНС.

Читайте на OBOZREVATEL головні версії таємничої загибелі групи Дятлова, а також паранормальні версії смерті туристів.