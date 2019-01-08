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Таємниця перевалу Дятлова: з'ясувалася фатальна помилка слідства

4.2тЧитати матеріал російською

Таємниця перевалу Дятлова, де загинули туристи, могла би бути вже розкритою, якби слідство не припустилося однієї важливої помилки.

Таку думку у своєму блозі висловив дослідник Валентин Дегтерьов. Він уважно вивчив останні фото, зроблені туристами.

В один із кадрів випадково потрапила людина, нібито озброєна автоматом Калашникова. За словами радіоаматора, на ній є маска, що приховує обличчя, а також рюкзак із валянками.

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Таємниця перевалу Дятлова: з'ясувалася фатальна помилка слідства

Судячи з характерного прицілу, це банальний АК-47, пише Дегтерьов.

Водночас дослідник вважає, що цей кадр був зроблений нібито під час інсценування загибелі туристів. На його думку, з групою Дятлова розправилися військові, а вже потім невідомі спеціально розрізали намет і кинули трупи людей у струмок, щоб замести сліди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у розслідуванні таємничої загибелі туристичної групи на перевалі Дятлова виявили нові дивні докази. Йдеться про намет, із якого босоніж вибігали загиблі студенти.

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

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Росія
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
Там на заднем плане таких прицелов ещё несколько))) радиолюбитель не рассмотрел что ли?))
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