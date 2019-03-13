Таємниця перевалу Дятлова: знайшовся несподіваний зв'язок з убивством Бандери

У 1959 році, коли на перевалі на Уралі загинула група туристів на чолі з Ігорем Дятловим, російські спецслужби (у першу чергу КДБ) вели активні "зачистки". У тому числі, саме тоді був убитий лідер українського націоналістичного руху Степан Бандера.

На цей факт звернули увагу журналісти "КП" у розмові з Олегом Хлобустовим, експертом Фонду національної і міжнародної безпеки. Правда, за його твердженнями, версії "зачистки" абсолютно нелогічні і безперспективні для подальших пошуків істини.

Відповідаючи на питання про Бандеру, експерт заявив: "Це зовсім інша історія. Там грали роль політичні мотиви. Прибрати Бандеру – це не тільки особистий наказ Микити Сергійовича Хрущова, а і його особиста помста лідеру українських націоналістів. Хрущов віддав наказ КДБ. І цей наказ був виконаний".

Перевал Дятлова "Газета.ру"

При цьому він стверджує, що на перевалі Дятлова загинули люди, що не викликали ні найменшого інтересу у КДБ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, радіоактивний слід у таємниці загибелі туристів на перевалі Дятлова був ще більш "підсилений" тим фактом, що один із загиблих у минулому працював на підприємстві, пов'язаному з виготовленням ядерної зброї.

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