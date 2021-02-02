Таємниця перевалу Дятлова: учені зі Швейцарії назвали ймовірну причину загибелі туристів

Група радянських альпіністів під керівництвом Ігоря Дятлова загинула на Уралі в 1959 році, ймовірно, під час сходження лавини зі снігової дошки – щільного шару снігу, що лежить на слабкому шарі.

Таку ймовірну причину загадкової загибелі туристів озвучили вчені з Швейцарії Йохан Гауме і Олександр Пузрін. Вони представили результати дослідницької роботи в журналі Communications Earth & Environment. Для того, щоб перевірити версію про те, що група загинула через сходження лавини, вони створили двовимірну комп'ютерну модель.

Як розповіли учені, сніжна дошка може зійти зі схилу, кут якого менше 30 градусів. Сходження снігової дошки зі слабкого шару можна порівняти з двома книгами, що лежать на долоні: якщо їх нахилити, то верхня книга впаде, досягнувши критичного кута нахилу. Крім того, вважають вчені, те, що трапилося, стало можливим через низовий вітер, який продовжував наганяти сніг вище намету, збільшуючи навантаження на верхній шар снігу.

Дослідники відзначили, що вночі 2 лютого, коли дев'ять учасників групи Дятлова спали усі разом в одному наметі, сталося сходження відносно невеликої снігової дошки. Її розміри, згідно моделювання, склали приблизно п'ять на п'ять метрів. Майже через місяць після загибелі людей від неї не залишилося слідів.

Автори роботи також виконали чисельне моделювання травм, які могли отримати люди при сходженні такої лавини. Для цього вони застосували дані автомобільних краш-тестів 1970-х років, коли замість манекенів використовували трупи. Модель підтвердила, що під час сходження такої лавини люди не загинуть, але отримають серйозні травми.

Учені прийшли до висновку, що туристи вижили після першого сходження снігу і змогли вибратися з намету, розрізавши його зсередини, незважаючи на отримані травми. Після цього учасники групи, багато без верхнього одягу, відійшли від намету в пошуках запасного набору припасів, захованого в лісі. Йохан Гауме припустив, що група Дятлова побоювалася повторного сходу лавини. В той момент, за різними даними, температура повітря становила від мінус 25 до мінус 40-45 градусів. В результаті люди загинули протягом кількох годин після сходу лавини.

Вчені також зазначили, що, згідно з отриманими даними, установлення палатки на схилі навіть з відносно невеликим ухилом (менше 30 градусів) може бути небезпечною, особливо, якщо для цього підкопують сніг. Замість цього більш розумним рішенням може стати будівництво снігової печери – ця практика підтвердила свою ефективність в останні десятиліття.

Відзначимо, за результатами офіційного розслідування Генпрокуратури РФ, подія була визнана нещасним випадком, викликаним стихійною силою. Через відсутність точних відомостей про обставини загибелі групи журналістами і дослідниками-ентузіастами було створено безліч альтернативних версій причин події.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, російський пошуковик Вадим Брусніцин заявив, що група Дятлова, ймовірно, на момент загибелі могла бути в помутніння свідомості, оскільки порізаним був не тільки намет, в якому вони збиралися ночувати, але і лижна палиця