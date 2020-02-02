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2 лютого • оновлено в 17:21
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Таємниця перевалу Дятлова: опубліковані архівні кадри з місця трагедії

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Таємниця перевалу Дятлова бентежить увесь світ понад 60 років. 2 лютого 1959 року в поході на Північному Уралі за дивних обставин загинула група туристів під керівництвом Ігоря Дятлова.

Розслідування загадкової трагедії зайшло в глухий кут. Але те, що пошукові системи побачили тоді, справді лякає. До річниці загадкової трагедії телеканал НТВ оприлюднив відео з архівними кадрами з місця НП.

Взимку 1959 року десять туристів вирушили в похід на Північний Урал. 29 січня один з учасників залишає групу через хворобу. Решта дев'ять під керівництвом Ігоря Дятлова пішли далі в гори. 1 лютого вони встановили намет на схилі висоти 1079, погода погіршилася. Це останнє, що точно відомо про живих туристів.

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За місяць рятувальники й студенти-добровольці виявили порізаний намет. Тіла знайдуть через кілька місяців за сотні метрів одне від одного – напівроздягнені, босі, зі зламаними кістками. Експерти ухвалять, що жоден із хлопців не помер від переохолодження. Але слідство чомусь не береться встановлювати причини страшних травм. З очевидців і родичів беруть підписку про нерозголошення, розслідування припиняють. Трагедію обговорюють досі. Версій десятки: лавина, секретні експерименти військових, навіть НЛО. Обставини загибелі групи Дятлова не з'ясовані дотепер.

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Автор
Павло Заяц
Місце
Росія
Тег
перевал Дятлова
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