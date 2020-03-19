Таємниця перевалу Дятлова: стало відомо про дивний стан тіл загиблих

На тілах членів таємниче загиблої групи Ігоря Дятлова були виявлені синці і пошкодження, які можуть свідчити про бійку між дослідниками.
Таке припущення зробив учасник експедиції на місце загибелі студентів, автор книги-розслідування "Таємниця перевалу Дятлова" Микола Андрєєв, повідомляється на сайті проекту "Родина".
Група Дятлова. Архівне фото
МК
Він навів фрагмент з акту експертизи трупа Юрія Дорошенка, одного із загиблих на перевалі:
"В області спинки носа, кінчика носа і верхньої губи сліди виділення запеченої крові. Верхня губа набрякла, в області червоної облямівки верхньої губи крововиливи темно-червоного кольору розміром 1,5х2 см".
Андрєєв зазначив, що сліди крові, крововиливи можна пояснити тим, що студент упав обличчям на щось тверде, "але найімовірніше інше пояснення: вдарили по носі".
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В акті експертизи трупа Дятлова сказано: "В області п'ясткових фалангіальних і межфалагіальних зчленувань... покрита сухими спраглими корками з крововиливом в підлеглі тканини".
Андрєєв припустив, що Дятлов за життя бив по чогось або комусь кулаком.
Меморіальна табличка на згадку про загиблих туристів, встановлена в 1963 році
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Фото членів тургрупи на пам'ятнику. Верхній ряд: Дорошенко, Дубініна, Дятлов; Середній ряд: Золотарьов, Колмогорова, Колеватов; Нижній ряд: Кривоніщенко, Слободін, Тібо-Бріньоль
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"Можу навести чимало випадків, коли абсолютно спокійні за життя люди раптом перетворювалися в монстрів. Чи втрачали людську подобу через дурниці, через щось неважливу, через сущу дрібницю. Могло виникнути в наметі на схилі гори Отортен щось подібне? Не виключено.
Необережно кинуте слово, грубе зауваження, вражене самолюбство, збиті амбіції – і в люті хтось хапається за ніж, шмагає намети, всі вискакують, у чому були, на мороз і продовжують з'ясовувати стосунки..." – написав росіянин.
Так були знайдені тіла
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Загибла Зіна Колмогорова
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Як повідомляв OBOZREVATEL, судово-медична експертиза тіл 21-річних Зінаїди Колмогорової і Людмили Дубініної, членів загиблої групи Ігоря Дятлова, показала, що вони загинули незайманими.
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