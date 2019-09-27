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27 вересня • оновлено в 18:51
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Таємниця перевалу Дятлова: дослідники вказали на скандальні нюанси

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Дослідники назвали справу про загибель туристів на перевалі Дятлова у 1959 році фіктивною, і проситимуть Слідчий комітет порушити нову кримінальну справу.

Про це повідомляє Ura.ru. Дослідники вважають справу сфабрикованою, оскільки на ній стоїть неточна дата, немає номера і не вказана стаття КК. Докази необхідності порушення нової кримінальної справи вони мають намір надати на пресконференції.

На ній вперше буде присутньою сестра Ігоря Дятлова Тетяна Пермінова. Також будуть Юрій Кунцевич (керівник Фонду групи Дятлова) і Олег Архипов – тюменський письменник-історик.

Група Дятлова, архівне фото

Група Дятлова, архівне фото

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Адвокат фонду Євген Черноусов навіть порівнює загибель групи студентів із вбивством царя Миколи II – на підставі резонансності обох подій. За фактом розстрілу царської сім'ї також було проведено розслідування, але коли у 1991 році знайшли поховання – справу завели знову.

У відповідь на звернення представників фонду СК повідомив, що перенаправив їх запит у Генпрокуратуру. Зараз вони мають намір повторно писати листи у Прокуратуру і СК, а також президенту Росії.

Як писав OBOZREVATEL:

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