"Та замовкни ти, б***ь, і не гавкай!" У Росії суддя публічно вилаяв матом жінку

У Краснодарі (Росія) суддя Радянського райсуду втрапив у гучний скандал – під час судового слухання він кричав і лаявся матом на одну з учасниць процесу.

Аудіозапис розмови опублікував Telegram-канал Baza. Суть процесу – сарай, побудований на ділянці нібито без дозволу (щоб послухати аудіо, доскрольте докінця).

На записі чутно, як суддя Валерій Мурсалов у грубій формі спілкується з жінкою. Він просить її "заткнутися" і каже, що вона "скоро здохне".

Ілюстративне фото spring96.org

"Ось же гавкуча зараза! Я б тебе теж так відлупцював би! І замовкни!" – кричав суддя.

"Замовкни, б***ь така, а! Документи у тебе є чи права власності? Покажи! Якщо немає, зараз на місяць підеш туди!", – сказав суддя жінці, яка плакала.

"Я знаю, хто буде наступний після Кирила. Ось Кирило (Патріарх) здохне скоріше, а ти будеш наступною!

Слухай, ти помовчати можеш, а? Послухай, помовчати. Скільки ти гавкаєш! Скільки в тебе гівна! І ти ще ображена!", – сказав Мурсалов.

Пізніше стало відомо, що Мурсалов подав у відставку. Колегія повністю задовольнила його заяву. Він покине пост з 1 січня 2020 року. Крім того, щодо Мурсалова розпочато перевірку.

Як писав OBOZREVATEL, раніше пропагандистам Росії влаштували "теплий прийом" у Мінську, обматюкавши Путіна. Його обзивали х**лом – словом, яке вже давно закріпилося щодо нього в Україні.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.