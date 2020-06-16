Скандальний схиігумен РПЦ Сергій (Микола Романов) захопив Середньоуральський жіночий монастир у Свердловській області Росії і виставив для його охорони козаків.

Про це URA.RU повідомив один із жителів монастиря. Зазначається, що серед козаків є члени так званого Союзу добровольців Донбасу, які брали участь у бойових діях на сході України.

Козаки поперекрилі всі входи та виходи в обитель нібито для того, щоб "не допустити провокацій". На територію пускають тільки паломників, а працівникам ЗМІ "настійно рекомендували" покинути ділянку.

Фото: спільнота "Царский крест"

Священник, якого називають колишнім духівником "експрокурорки" анексованого Криму, депутатки Держдуми Наталії Поклонської, проводить служби в монастирі.

Однак, іще в квітні йому заборонили служіння за заперечення коронавірусу, а його таїнства визнали незаконними і недійсними, передає 66.ru.

Середньоуральський жіночий монастир. Фото: Дмитро Антоненков, 66.RU

Схиігумен Сергій також усунув від управління ігуменю Варвару, яка є "головною посадовою духовною особою" монастиря, призначеною Синодом РПЦ у 2005 році.

У монастир також не пустили спрямованого туди єпархією священика Георгія Вікторова. Він приїжджав до церкви, але йому назустріч вийшли віряни. Вони своїм виглядом дали зрозуміти, що "не налаштовані слухати чужі розпорядження". Заходити на територію священик не став.

Вхід на територію монастиря обмежили. Фото: Яромир Романов / Znak.com

"Матушка Варвара, будучи послушницею, з перших днів бачила цей монастир разом з отцем Сергієм і сестрами. Днями законна ігуменя була фактично усунена від управління монастирем отцем Сергієм, який є духівником обителі. У зв'язку з цим священник Георгій Вікторов був призначений у монастир для здійснення богослужінь, щоб не позбавити насельниць і паломників канонічної служби", – пояснили інцидент у Єкатеринбурзькій єпархії.

У Telegram-каналі Mash нагадали, що в 1986 році скандальний священник був засуджений за вбивство і відсидів 13 років.

Telegram-канал Mash

Поклонська і схиігумен Сергій Obzor.io

Нагадаємо, раніше священник Микола Романов прокляв усіх, хто зазіхає на закриття храмів через пандемію.

Територія Середньоуральського жіночого монастиря на Публічній кадастровій карті

Гуртожиток для черниць. Фото: Дарина Шелехова / Znak.com

Територія монастиря. Фото: Дарина Шелехова / Znak.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Ярославлі вбили священика РПЦ, протоієрея Олександра Штерцеля. За даними журналістів, він був по-звірячому побитий.