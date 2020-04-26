Священник Російської православної церкви отець Сергій (Микола Романов), прокляв усіх, хто зазіхає на закриття храмів через пандемію коронавірусу.

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Він закликав громадян "виходити на вулицю, не боячись поліції і Росгвардіі, садити картоплю, поки не настав голод". Про це Сергій заявив під час проповіді 25 квітня (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Наше духовне керівництво разом з предтечами антихриста закриває храми, посилаючись на псевдопандемію, прикриваючи свою малодушність і боягузтво, пропонує спілкуватися з Богом онлайн... Пропоную страждаючим старечим маразмом, старчою пандемією, духовною проказою, що пропонують російському самоізоляцію, забути Бога, заборонити ходити в храми, виселити їх за вибором в Біробіджан або на острів Мартініка, або на острів Спіналонга. Смію вас запевнити, як тільки це станеться, негайно ж закінчиться неіснуюча коронавірусна епідемія в Росії. Хто зазіхає на закриття храмів, нехай буде проклятий він і весь його рід!" – сказав священник.

Youtube Скріншот з відео

Варто відзначити, що скандально відомий в Росії отець Сергій є духовним наставником нелегітимної депутатки Держдуми Росії, колишньої "прокурорки" окупованого Криму Наталії Поклонської.

Крім того, в коментарях під відео з проповіддю, яку подивилися більше 60 тисяч користувачів, залишили лише кілька негативних коментарів. Півтори тисячі людей похвалили і подякували священнику за "правду".

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