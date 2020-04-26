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26 квітня • оновлено в 19:27
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Священник РПЦ прокляв усіх, хто закрив церкви через коронавірус. Відео

10.7т
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Священник Російської православної церкви отець Сергій (Микола Романов), прокляв усіх, хто зазіхає на закриття храмів через пандемію коронавірусу.

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Він закликав громадян "виходити на вулицю, не боячись поліції і Росгвардіі, садити картоплю, поки не настав голод". Про це Сергій заявив під час проповіді 25 квітня (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Наше духовне керівництво разом з предтечами антихриста закриває храми, посилаючись на псевдопандемію, прикриваючи свою малодушність і боягузтво, пропонує спілкуватися з Богом онлайн... Пропоную страждаючим старечим маразмом, старчою пандемією, духовною проказою, що пропонують російському самоізоляцію, забути Бога, заборонити ходити в храми, виселити їх за вибором в Біробіджан або на острів Мартініка, або на острів Спіналонга. Смію вас запевнити, як тільки це станеться, негайно ж закінчиться неіснуюча коронавірусна епідемія в Росії. Хто зазіхає на закриття храмів, нехай буде проклятий він і весь його рід!" – сказав священник.

Youtube

Youtube

Скріншот з відео

Варто відзначити, що скандально відомий в Росії отець Сергій є духовним наставником нелегітимної депутатки Держдуми Росії, колишньої "прокурорки" окупованого Криму Наталії Поклонської.

Крім того, в коментарях під відео з проповіддю, яку подивилися більше 60 тисяч користувачів, залишили лише кілька негативних коментарів. Півтори тисячі людей похвалили і подякували священнику за "правду".

"Предтечі антихриста!" Священник Няші-Поклонської вибухнув прокльонами через коронавірус
"Предтечі антихриста!" Священник Няші-Поклонської вибухнув прокльонами через коронавірус
"Предтечі антихриста!" Священник Няші-Поклонської вибухнув прокльонами через коронавірус
"Предтечі антихриста!" Священник Няші-Поклонської вибухнув прокльонами через коронавірус
"Предтечі антихриста!" Священник Няші-Поклонської вибухнув прокльонами через коронавірус
"Предтечі антихриста!" Священник Няші-Поклонської вибухнув прокльонами через коронавірус
"Предтечі антихриста!" Священник Няші-Поклонської вибухнув прокльонами через коронавірус
"Предтечі антихриста!" Священник Няші-Поклонської вибухнув прокльонами через коронавірус
"Предтечі антихриста!" Священник Няші-Поклонської вибухнув прокльонами через коронавірус
"Предтечі антихриста!" Священник Няші-Поклонської вибухнув прокльонами через коронавірус
"Предтечі антихриста!" Священник Няші-Поклонської вибухнув прокльонами через коронавірус

Як писав OBOZREVATEL раніше, день особливого поминання покійних – Радониця, або Гробки, – в 2020 році через карантин переноситься на Троїцьку поминальну суботу.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавірус
Місце
Росія
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Комментарии на сайте не модерированы
Бондаренко Игорь
Бондаренко Игорь
биография у него занятная...
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Бондаренко Игорь
Бондаренко Игорь
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_(%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2)
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Мир Миру
Мир Миру
Закликаю Вищі Сили, почуйте моє прохання і прийдіть на допомогу. Прошу, даруйте своє благословення Рабам Божим. Захистіть їх від бід і нещасть, укрийте своїми Крилами від ворогів та заздрісників. Наповніть їх Силою Небесною, щоб вони несли у світ добро і процвітання, в здоров'ї перебуваючи.
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