Журналісти знайшли ще одну "коханку" Путіна і їх ймовірну доньку. Фото

Російські журналісти знайшли у президента РФ Володимира Путіна ще одну дочку – Єлизавету, яка народилася в 2003 році.

Її матір'ю є Світлана Кривоногих, яка познайомилася з Путіним в 1990-ті роки, коли той ще не був президентом, заявляється в розслідуванні групи "Проект" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Журналісти вважають, що стосунки Кривоногих і Путіна завершилися в кінці 2000-х. Посилаючись на копії документів, розслідувачі повідомили, що батько Єлизавети Кривоногих не вказаний, відомо тільки її ім'я по батькові – Володимирівна.

Світлана Кривоногих, як сказано в статті, – мультимільйонерка. Її родині нібито належить нерухомість у Петербурзі, Москві та Сочі загалом майже на 1,1 млрд руб. (близько $14,6 млн).

"Проект" стверджує, що жінка є також акціонеркою петербурзького банку "Россия". Все майно та бізнес-активи сім'ї Кривоногих журналісти оцінили в 7,7 млрд руб. (приблизно $100 млн).

Вказується, що Єлизавета Кривоногих кілька років живе під іншим прізвищем, а акаунти в соцмережах веде під вигаданим ім'ям.

Коли журналісти попросили коментар у її мами, Єлизавета видалила з мережі більшість фотографій, на яких видно її обличчя.

Журналісти заявили, що передбачувана дочка Путіна дуже схожа на главу РФ. Вони надали її знімки директору центру візуального аналізу Університету Бредфорда (Великобританія), професору Хассану Угайлу.

"Проект" стверджує, що проведений професором комп'ютерний аналіз показав схожість Путіна та молодшої Кривоногих на 70,44%. При цьому схожість вище 75% означає, що на знімках одна й та ж особа.

Єлизавета Кривоногих народилася, коли Путін був одружений із Людмилою Шкребньовою (вони оголосили про розлучення в 2013 році).

До 2000 року Кривоногих нібито жила з матір'ю в комунальній квартирі на Гороховій вулиці в Санкт-Петербурзі, а потім увійшла в капітал відразу декількох компаній.

Фотографій дівчини, де видно її обличчя, видання не опублікувало, пояснивши це етичними міркуваннями.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Володимир Путін заявив, що одна з його дочок зробила щеплення від коронавірусу російською вакциною.

Директор російського Центру ім. Гамалії, в якому планують виробляти розроблену в РФ вакцину, заявив, що не знає, як нею вакцинувати дочка глави РФ.