"Світ біля небезпечної межі": Путін зробив загрозливу заяву

Президент Росії Володимир Путін закликав світову спільноту шукати альтернативи зростанню конфронтації.

Текст послання лідера Кремля зачитав учасникам міжнародного науково-експертного форуму його помічник Юрій Ушаков, передає ТАСС.

"Важливо спільно шукати реальні, життєздатні альтернативи конфронтації, грубому, егоїстичному продавлюванню низкою країн своїх політичних і економічних інтересів, зокрема шляхом санкцій і торгових воєн", — підкреслив російський президент.

Володимир Путін gazeta.ru

За його словами, світ перебуває біля "небезпечної межі", міжнародні відносини "лихоманить".

Путін заявив, що потрібно знайти конструктивні рішення проблем міжнародної безпеки і деградації системи контролю над озброєннями.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путін зробив гучну заяву, зазначивши, що Україна сформувалася "на краю Російської імперії".

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