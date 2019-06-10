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"Світ біля небезпечної межі": Путін зробив загрозливу заяву

4.3тЧитати матеріал російською

Президент Росії Володимир Путін закликав світову спільноту шукати альтернативи зростанню конфронтації.

Текст послання лідера Кремля зачитав учасникам міжнародного науково-експертного форуму його помічник Юрій Ушаков, передає ТАСС.

"Важливо спільно шукати реальні, життєздатні альтернативи конфронтації, грубому, егоїстичному продавлюванню низкою країн своїх політичних і економічних інтересів, зокрема шляхом санкцій і торгових воєн", — підкреслив російський президент.

Володимир Путін

Володимир Путін

gazeta.ru

За його словами, світ перебуває біля "небезпечної межі", міжнародні відносини "лихоманить".

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Путін заявив, що потрібно знайти конструктивні рішення проблем міжнародної безпеки і деградації системи контролю над озброєннями.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путін зробив гучну заяву, зазначивши, що Україна сформувалася "на краю Російської імперії".

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Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
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Решетников Александр
Решетников Александр
ОБОЗ, почему отчество своего светоча не разу не упомянули? И в заметке не достаточно четко прослеживается стиль "на коленях". Ужо я вам!
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Ященко Олег
Ященко Олег
Пидрыло говорит о международной безопастности, а у самого кольцо от гранаты сюищ жопы выглядывает.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
То что шумеры обос...лись, это ещё не значит что Путин угрожал))))))))
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