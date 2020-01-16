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16 січня • оновлено в 03:36
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Світ чекає страшна напасть, а Росію проблеми: племінник Ванги озвучив її пророцтво

1.9т
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Племінник болгарської віщунки Ванги Стоян Стоянови озвучив невідомі раніше пророцтва своєї родички про долю Росії і людства в цілому.

Про це він розповів в ефірі російського токшоу "Пусть говорят". Він повідомив, що Ванга не часто зачіпала теми політики, однак йому вдалося дізнатися від неї "про майбутнє світу, хвороби і багатьох інших речей".

За його словами, Ванга точно передбачила розпад СРСР ще на початку перебудови. Потім вона напророкувала Росії величезні проблеми і наступне відродження.

Племінник Ванги озвучив її пророцтво

Племінник Ванги озвучив її пророцтво

"Вона сказала, що у Росії буде багато проблем, але Росія буде відроджуватися. Вона сказала, що буде час, коли про Росію будуть говорити не "Росія", а "О, Руссия" – тобто, з величезною повагою до російського народу" , – сказав родич Ванги.

Також він повідомив, що віщунка пророкувала смерть одного з родичів від злоякісної лейкемії, після чого вчені, за її словами, відкриють ліки від онкології, але людство чекає більш страшна напасть.

"Погано те, що вона замовкла і сказала, що після раку буде ще хвороба страшніша, як людина стоїть, так і буде розпадатися, і її імунна система загубиться. Напевно, це було про СНІД. В природі є баланс між хворобами і ліками", – зазначив Стоянов.

Як раніше писав OBOZREVATEL, російські пропагандистські ЗМІ почали активно поширювати псевдопророчество віщунки Ванги про те, що в 2019 році президент Росії Володимир Путін нібито приєднає до країни-агресора "братні" народи.

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Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Гліб Іванов
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Так же Ванга предсказала распад Украины на несколько частей, без последующего возрождения.
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Михайлов Сергей
Михайлов Сергей
Давненько "лаборатория бабы Ванги" (Москва, Лубянская площадь, 1, ФСБ) не бухтела о "возрождении России при Владимире" :))). Кстати: чего там новенького от "Нострадамуса"? :)
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