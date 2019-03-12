"Наддержава, що програла": Росії напророкували сумне військове майбутнє

Росія не зможе у найближче десятиліття підтвердити свій статус військової наддержави, який їй дістався у спадок від СРСР.

Таку думку висловив аналітик Шведського інституту оборонних досліджень Йонас К'єллен. За його словами, радянський потенціал найближчим часом вичерпається, повідомляє "Лента.ру".

Експерт упевнений, що інтенсивне використання Москвою протягом останнього десятиліття недорогих і доступних рішень, актуальних за часів холодної війни, пояснюється нездатністю "йти в ногу з розвитком військових технологій Заходу".

РСН

"Швидше за все, Росія буде продовжувати слідувати тим же шляхом, але зовсім не такими ж темпами, як в останні десять років. Вони працюють не тільки над тим, як заглушити електроніку, але і над тим, як її знищити. Радіоелектронна боротьба є засобом, що дозволяє росіянам усувати недоліки традиційних озброєнь. Таким чином вони продовжують прагнути стати військовою наддержавою, але з позиції того, хто програв", — резюмував К'єллен.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишній заступник генерального секретаря НАТО і екс-посол США в Росії Олександр Вершбоу заявив, що повномасштабна війна Російської Федерації проти України можлива, хоча і не дуже ймовірна.

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