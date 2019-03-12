|Новини Росії
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на на 1 000 грн від мережі парфумерних магазинів Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Новини Росії

"Наддержава, що програла": Росії напророкували сумне військове майбутнє

5.5тЧитати матеріал російською

Росія не зможе у найближче десятиліття підтвердити свій статус військової наддержави, який їй дістався у спадок від СРСР.

Таку думку висловив аналітик Шведського інституту оборонних досліджень Йонас К'єллен. За його словами, радянський потенціал найближчим часом вичерпається, повідомляє "Лента.ру".

Експерт упевнений, що інтенсивне використання Москвою протягом останнього десятиліття недорогих і доступних рішень, актуальних за часів холодної війни, пояснюється нездатністю "йти в ногу з розвитком військових технологій Заходу".

Новини
"У Радянський Союз хочу!" У Росії дівчинка влаштувала істерику через "смачну ковбасу і морозиво". Відеофакт

"Наддержава, що програла": Росії напророкували сумне військове майбутнє

РСН

"Швидше за все, Росія буде продовжувати слідувати тим же шляхом, але зовсім не такими ж темпами, як в останні десять років. Вони працюють не тільки над тим, як заглушити електроніку, але і над тим, як її знищити. Радіоелектронна боротьба є засобом, що дозволяє росіянам усувати недоліки традиційних озброєнь. Таким чином вони продовжують прагнути стати військовою наддержавою, але з позиції того, хто програв", — резюмував К'єллен.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишній заступник генерального секретаря НАТО і екс-посол США в Росії Олександр Вершбоу заявив, що повномасштабна війна Російської Федерації проти України можлива, хоча і не дуже ймовірна.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Тема
Російська воєнна загроза
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
2
31
Смішно
19
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
andrei andrei
andrei andrei
Свенссон не акуел? А вот американский стратегический исследовательский центр RAND Corporation рассчитал, что США могут проиграть в локальных военных конфликтах как России, так и Китаю:-)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2

Блоги / думки