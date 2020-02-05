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7 лютого • оновлено в 09:21
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"Суцільне шапіто": на "випадковій" зустрічі Путіна з народом засікли снайпера. Відео

6.5т
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У мережі оприлюднили нове відео з нібито випадкової зустрічі президента Росії Володимира Путіна з народом у місті Череповець.

Зазначалося, що він раптово наказав зупинити авто й вийшов до людей. Однак насправді в цей час на даху будівлі сидів, прицілившись у натовп, снайпер, людей оточили співробітники ФСО, а вулиці патрулювали поліцейські. Відео із закулісся заходу опублікував у Twitter Roustem Adagamov (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Як була організована випадкова зустріч Путіна з жителями Череповця: "Володимир Володимирович раптом наказав зупинити машину і вийшов до людей...". На даху снайпер, народ під конвоєм ФСО привели на місце", – йдеться в повідомленні.

Постановочна зустріч Путіна з нардом

Постановочна зустріч Путіна з нардом

Зазначимо, що відповідне відео тільки ще більше заохотило росіян до створення нових жартів про Путіна. У коментарях під ним одні висловили думку, що це нормально для їхнього президента, який постійно влаштовує такі постановки для "сліпого" народу.

Постановочна зустріч Путіна з нардом

Постановочна зустріч Путіна з нардом

Скріншот

"Уже років 15 як його зупинки узгоджують заздалегідь, що це всі раптом збудилися?", "Ну, хіба це не потрібно, щоб на всьому шляху проходження президента була організована безпека? По-моєму, це як мінімум нормально", "Весь маршрут президента в умовах міста супроводжують снайпери. Весь і завжди. Не тільки там, де він зупиняється", – пишуть вони.

Постановочна зустріч Путіна з нардом

Постановочна зустріч Путіна з нардом

Скріншот

Інші ж знову почали критикувати президента за таку "посилену" охорону. А деякі навіть задалися питанням, мовляв, чому снайпер "втратив такий момент".

Постановочна зустріч Путіна з нардом

Постановочна зустріч Путіна з нардом

Скріншот

"Дійсно,"Володимир Володимирович раптом наказав зупинити машину і вийшов до людей... Він же не винен, що на всьому шляху його проходження були снайпери і конвої ФСО","Нехай приїде на ринок Садовод раптово і вийде до людей. Все інше – постановка для лошариків","Людей із довколишніх будинків відселили? Вікна замурували?", "А щастя то, вереску на камеру було", "Вони снайпера боялися ,"Як у кіно: "місце зустрічі змінити не можна", "Господи! Суцільне шапіто", "Правильно роблять, бо знають, що навіть в натовпі низькорослих є*ланів може затесатися один добропорядний громадянин, який хоча б спробує закінчити цей 20-річний є**чий спектакль", "Нет слов", "Снайпер наскільки добре сидить, не промахнешся навіть із рогатки", "Гнида", "Б*я, ось що тримає снайпера від того, щоб натиснути на курок і потрапити в світову історію?", "Він знає, що це двійник. Ну або його переконали в цьому", "На пахана бронежилет одягли?" – коментують користувачі.

Реакція росіян

Реакція росіян

Скріншот

Реакція росіян

Реакція росіян

Скріншот

Реакція росіян

Реакція росіян

Скріншот

Реакція росіян

Реакція росіян

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 лютого глава РФ Володимир Путін провів нібито випадкову зустріч із народом у місті Череповець. У заздалегідь підготовленому "загоні" Путіна чекали журналісти і десятки місцевих жителів.

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Автор
Діна Баронова
Тема
російська пропаганда
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія Череповець
Теги
видео президент
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Ибрагимов Золтан
Ибрагимов Золтан
Вот так ебанько боиться своих холопов и бомжей...скоро на тагках и бтрах будет заезжать в гости к холопам..
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Korolev Vlad
Korolev Vlad
судя по экспортному варианту комментариев, пукистанские холопы всем очень довольны и перетрахивать их плюгавый фюрерок будет до самого его выноса в мавзолей
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
Korolev Vlad, этому пьяному люмпену все сойдет , кому этот червь нужен , он их по миру УТИЛИЗИРУЕТ ТЫСЯЧАМИ , эту пыль под ногами в дерьме и стекломое
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1
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Малахoв Егор
Малахoв Егор
Korolev Vlad, Петюня вон в Крыму, вышел просто к народу, быстро под жопу напинали.
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1
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Жирнов Влад
Жирнов Влад
кукраинцы все на Путина молиться ЗАВИДУЮТ
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