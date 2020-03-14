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14 березня • оновлено в 18:27
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Сурков зібрав у Підмосков'ї дивну конференцію щодо Донбасу: деталі

5.8т
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У суботу, 14 березня, в Підмосков'ї (Росія) пройшла конференція так званого Союзу Добровольців Донбасу, де був присутній колишній помічник президента РФ Владислав Сурков.

Також на зустрічі був російський бізнесмен Костянтин Малофєєв і ексватажок терористів "ДНР" Олександр Бородай, повідомляє телеграм-канал Wargonzo.

Сурков на зустрічі зазначив, що єдина організація, де він як і раніше числиться.

"Союз Добровольців Донбасу"

"Союз Добровольців Донбасу"

"Мене особливо більше нікуди не запрошують, тому подвійно приємно, що запрошують сюди. Тут ще перед входом на руки спиртом бризкали, шкода не наливали, але я все одно встиг причаститися трохи", – розповів він.

Додамо, що Сурков і Малофєєв перед початком конференції "СДД" пройшли перевірку на коронавірус, їм провели температурний скринінг.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній помічник президента Росії Володимира Путіна Владислав Сурков заявив, що Україна не має.

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Автор
Тимур Григоренко
Особи
Олександр Сурков Олександр Бородай
Місце
Росія Москва
Теги
ДНР Новини Росії Донбас
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Тарас Бор
Тарас Бор
У хуле Игорька Гиркина не позвали?Шо,некашерно?
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Петров Игорь
Петров Игорь
...а хиви был с матаролой?
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