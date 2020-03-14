Сурков зібрав у Підмосков'ї дивну конференцію щодо Донбасу: деталі

У суботу, 14 березня, в Підмосков'ї (Росія) пройшла конференція так званого Союзу Добровольців Донбасу, де був присутній колишній помічник президента РФ Владислав Сурков.

Також на зустрічі був російський бізнесмен Костянтин Малофєєв і ексватажок терористів "ДНР" Олександр Бородай, повідомляє телеграм-канал Wargonzo.

Сурков на зустрічі зазначив, що єдина організація, де він як і раніше числиться.

"Союз Добровольців Донбасу"

"Мене особливо більше нікуди не запрошують, тому подвійно приємно, що запрошують сюди. Тут ще перед входом на руки спиртом бризкали, шкода не наливали, але я все одно встиг причаститися трохи", – розповів він.

Додамо, що Сурков і Малофєєв перед початком конференції "СДД" пройшли перевірку на коронавірус, їм провели температурний скринінг.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній помічник президента Росії Володимира Путіна Владислав Сурков заявив, що Україна не має.

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