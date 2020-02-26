Експомічник глави Росії Володимира Путіна Владислав Сурков закликав обнулити президентські терміни, що дозволить його колишньому шефу знову зайняти високий пост.

Таку думку екскуратор по Донбасу висловив в інтерв'ю "Актуальним коментарям". За його словами, саме до цього рішення нібито підштовхують уточнення повноважень президента.

"Із новими повноваженнями це буде вже як би інший інститут президентства. На нього не зможуть поширюватися обмеження нинішнього президентства. У всякому разі, якщо влада не піде на новий відлік, вона сильно згрішить проти юридичної чистоти. Це моя особиста думка, звичайно. Але заснована на досвіді законотворчості", – видав він.

Сурков закликав обнулити президентський термін Путіна Известия

Заяву Суркова прокоментували в Telegram-каналі "Шулика", приструнивши політика за вже нікому не потрібні амбіції.

"Інтерв'ю Суркова – це інтерв'ю збитого льотчика, звичайно. Причому, мова ж не просто про відставку, як у якогось Михайла Котюкова, а про зміну впроваджених Сурковим принципів. Спершу це було у внутрішній політиці, тепер щодо Донбасу і України. Нічого не залишалося більше, як піти. І визнати, що люди деякі типу Володіна і Кирієнко, а потім Козака, виявилися успішнішими. До того ж самі принципи Суркова стали минулим століттям, а філософ на пенсії – це страшне видовище", – написали у відповідь.

Відреагували і на слова про обнулення президентських термінів. "Звичайно, таке можливо без всяких сумнівів. Але вирішувати вже будуть без Суркова. Може, вперше за двадцять років у нього не запитають навіть думки", – резюмували в коментарі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У цьому ж інтерв'ю колишній помічник президента Росії Владислав Сурков заявив, що України немає. За його словами, є "специфічний розлад умів" – українство.

Також він сказав, що глава України Володимир Зеленський – "не лох", і на "нормандському саміті" в Парижі його прийняли за президента.

Крім цього, "ватажків" невизнаної "Донецької народної республіки" Владислав Сурков назвав "чудовими людьми" і "справжніми воїнами".

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