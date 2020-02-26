Експомічник президента Росії Володимира Путіна Владислав Сурков назвав "ватажків" невизнаної "Донецької народної республіки" "чудовими людьми" й "справжніми воїнами".

Окрім усіх інших, він згадав ексватажків "ДНР" Олександра Захарченка та Олександра Бородая, колишнього "секретаря Радбезу "ДНР" Олександра Ходаковського, терористів Михайла Толстих (Гіві) й Ігоря Безлера, пишуть "Актуальні коментарі".

"Донбас для мене не що, а хто. Люди, насамперед. Чудові люди. Захарченко, Ходаковський, Бородай, Пінчук, Болотов, Безлер, Толстих... Багато інших. Перепрошую, що не перелічу всіх. І що права не маю всіх назвати. І що вказав живих в одному ряду з мертвими. Вони справжні воїни. Їх не потрібно, звісно, ідеалізувати. Різних людей війна притягує. Війна – річ каламутна, копітка. Але потрібна. Вони взялися за цю важку роботу. І впоралися", – сказав Сурков.

Владислав Сурков Комерсант

Він додав, що нібито жителі Донбасу пройшли через важкі випробування.

"Всі вони герої. Як є міста-герої, так там весь народ-герой", – сказав він.

Крім того, він заявив, що Україна начебто не заслуговує такої честі, щоб у її складі був Донбас, а Донбас зі свого боку "не заслуговує такого приниження".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 лютого, президент Росії Володимир Путін підписав указ про звільнення Владислава Суркова з посади свого помічника. Той нібито написав заяву за власним бажанням.

Сурков покинув державну службу "у зв'язку зі зміною курсу на українському напрямі", хоча в Кремлі офіційні причини його відставки не уточнили.

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