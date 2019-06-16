Супроводжують два ударних вертольота: охорону Путіна раптово посилили

Літак президента Росії Володимира Путіна несподівано супроводжували ударні вертольоти під час зльоту з аеропорта в Душанбе, Таджикистані.
Про це повідомляє Telegram-канал Пул №3. Там зазначається, що у президентського літака були підвищені заходи безпеки.
"Підвищені заходи президентської безпеки: Літак Путіна злітає в аеропорту Душанбе в супроводі двох Мі-24", — йдеться в повідомленні.
Відзначимо, за останні кілька днів Володимир Путін відвідав відразу кілька країн Середньої Азії. Візити були в рамках саміту Шанхайської організації співпраці.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Нещодавно Путін повеселив мережу знімком, на якому він зображений з сербським лідером Олександром Вучич, зріст якого становить майже 2 метри.
Раніше президента РФ висміяли за диктаторський жест під час засідання опікунської ради Російського географічного товариства.
Путіна також підняли на сміх після того, як він спустився в розкоп на території Кремля прямо біля Мавзолею.
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