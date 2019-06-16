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Супроводжують два ударних вертольота: охорону Путіна раптово посилили

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Літак президента Росії Володимира Путіна несподівано супроводжували ударні вертольоти під час зльоту з аеропорта в Душанбе, Таджикистані.

Про це повідомляє Telegram-канал Пул №3. Там зазначається, що у президентського літака були підвищені заходи безпеки.

"Підвищені заходи президентської безпеки: Літак Путіна злітає в аеропорту Душанбе в супроводі двох Мі-24", — йдеться в повідомленні.

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Відзначимо, за останні кілька днів Володимир Путін відвідав відразу кілька країн Середньої Азії. Візити були в рамках саміту Шанхайської організації співпраці.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Х*хлы, Темнейший ваш президент!!!
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Бухгалтер Борис:"Темнейший ваш президент!" Борюсик, а темнейший это кто?
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Бухгалтер Борис, бери выше он их бог!
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