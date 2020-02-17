Суддя КС Росії визнав СРСР "незаконною державою": назріває скандал

У Росії суддя Конституційного суду Костянтин Арановський визнав СРСР "незаконно створеною державою".

Таку заяву прийняв суддя, розглядаючи справу про відшкодування житла росіянам, яке відібрали в ході радянських репресій, передає "Комерсант".

"Російська Федерація не продовжує собою в праві, а замінює на своїй території державу, незаконно одного разу створену, що і зобов'язує її рахуватися з наслідками її діяльності, включаючи політичні репресії", – пояснив він.

Суддя КС підкреслив, що "вина, безперечно, присутня в складі багаторічного злодіяння" влади СРСР, але не можна "перемістити провину, тим більше настільки безмірну і непрощенну, з одного суб'єкта на інший".

"Та влада тому і була іншою, що репресувала безліч постраждалих і лише умовно, в нападах слабкості, часом реабілітувала частину жертв, залишаючи їх, однак, "міченими" неясною чиєюсь виною. На себе провину ця влада не брала і шкоди своїм жертвам не відшкодовуються, ні в чому сама не каялася, і не їй бути правонаступницею правової демократії", – повідомив Арановський.

При цьому суддя додав, що не потрібно "ідеалізувати російську державність" і тим більше немає підстав пов'язувати її правонаступництвом з тоталітарним режимом.

Парад в СРСР

"Навіть в умовному сенсі Росії нема чого накликати на свою державну особу провину в радянських репресіях і заміщати собою державу переможного і полеглого потім соціалізму. Це неможливо хоча б тому, що його вина в репресіях і інших непробачних злодіяння, починаючи з повалення законної влади Установчих зборів, безмірна і в буквальному сенсі нестерпна", – підсумував Арановський.

Додамо, що суддя Арановський на захист своїх слів цитував слова письменника і терориста Захара Прилєпіна: "Мій Радянський Союз не оживити, він помер, я знаю місце поховання" і "Те, що ви розірвали, що витягли з гробу і знову народила, ось це все – не моя Батьківщина".

Як повідомляв OBOZREVATEL, перший і єдиний президент СРСР Михайло Горбачов заявив, що в розвалі Союзу винні організатори серпневого путчу 1991 року.

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