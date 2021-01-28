Суд залишив Навального під арештом до 15 лютого

Олексій Тітофф Новини Росії 14:24, 28.01.2021 Оновлено: 15:04, 28.01.2021

Російського опозиціонера Олексія Навального залишили під арештом до 15 лютого.

Таке рішення у четвер, 28 січня, ухвалив Московський обласний суд, відмовившись скасувати рішення Хімкинського суду Підмосков'я, передає Business FM.

"Вислухавши думки сторін, суд вирішив відхилити скаргу Олексія Навального, якому рішенням Хімкинського міського суду Підмосков'я продовжено термін затримання на 30 діб, до 15 лютого. Рішення суду першої інстанції визнати законним", – зачитав рішення суддя Муса Мусаєв.

Зазначимо, що сам Навальний був на процесі по відеозв'язку зі слідчого ізолятора "Матроська тиша". Він сказав, що з моменту затримання "жодного разу не міг наодинці зустрітися зі своїми захисниками". Після цього суддя дозволив Навальному п'ятихвилинне спілкування з адвокатом.

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