Стріляв у чорному плащі: тренер розповів про дивацтва терориста з Луб'янки

Євген Манюров, який розстріляв людей під будівлею Федеральної служби безпеки в Москві, ходив на заняття зі стрільби в довгому чорному плащі.

Як розповів його один з тренерів стрілецького клубу ДОСААФ Олег Соколович, Манюров прозаймався там три місяці і стріляв досить погано, передає Комсомольская правда.

За його словами, тренери часто пропонували Манюрову знімати верхній одяг під час стрільби, проте він відмовлявся і говорив, що так йому зручніше.

Євген Манюров

До слова, саме в довгому чорному плащі він і вирушив під будівлю ФСБ.

Соколович додав, що Манюров був цілком нормальним, якщо держава дала йому дозвіл на зброю.

"У нього ж нарізний карабін був калібру 7,62 мм з усіма належними документами, а це значить, що до нього він п'ять років володів гладкоствольною мисливською зброєю. Виходить, що держава йому повністю довіряла, якщо видало нарізну зброю. На цій підставі ми його і вчили стрільби", – додав він.

Як писав OBOZREVATEL:

в четвер, 19 грудня, під будівлею Федеральної служби безпеки на Луб'янці в Москві невідомий відкрив стрілянину. До столиці РФ терміново стягнули спецназ, ОМОН і сили Росгвардіі.

Попередньо, загинули три людини. У мережі також з'явилися відео очевидців з місця злочину.

Зловмисник був ліквідований силовиками. Інцидент не кваліфікується як теракт, причини трагедії незрозумілі.

У мережі з'явилося відео моменту ліквідації зловмисника, який відкрив стрілянину.

Стрільцем виявився 39-річний Євген Манюров, який захоплювався стрільбою.

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