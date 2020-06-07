Стрілянину в Москві на вулиці Будівельників увечері 7 червня відкрив 50-річний чоловік, який нещодавно розійшовся з дружиною.

Про це повідомив Telegram-канал LIFE SHOT із посиланням на джерело в правоохоронних органах. Уточнюється, що особу зловмисника вже встановлено – його звуть Дмитро Павлов.

За даними джерела, обидва постраждалих при інциденті, чоловік і жінка, стали випадковими жертвами.

"Вони чекали на вулиці таксі, коли почалася стрілянина. Чоловік в операційній – у нього вогнепальне поранення лівого стегна і зламана стегнова кістка", – сказано в повідомленні.

Стрілянина в Москві Скрін відео

За деякими даними, чоловік, що стріляв, – колишній директор заводу "Серп і Молот".

Нагадаємо, росіянин, імовірно в стані алкогольного сп'яніння, відкрив вогонь із балкона свого будинку з рушниці. Він здійснив кілька пострілів.

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Як писав OBOZREVATEL, у Миколаєві на вулиці Лазурній увечері 7 червня сталася стрілянина на зупинці громадського транспорту. Постраждали двоє осіб.