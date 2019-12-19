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19 грудня • оновлено в 19:15
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Стрілянина в Москві під будівлею ФСБ: названі імена загиблих і поранених

7.1т
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Загиблим у результаті стрілянини в центрі Москви 19 грудня, попередньо, є співробітник російської Державтоінспекції Ілля Фісенко.

Як пише Telegram-канал Mash, чоловік першим потрапив під обстріл і помер на місці від отриманих поранень. Telegram-канал Baza також повідомляв, що 32-річний Фісенко був поранений.

При цьому, за даними агентства "Москва", під час нападу загинули співробітник ФСО і один зі стрільців. Дані про кількість жертв різняться, повідомляється також, що двоє нападників були вбиті. Попередньо, вогонь відкрили троє осіб.

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Серед поранених, за попередньою інформацією, Олександр Замчалін, Павло Анісімов і Костянтин Однолєпов. Останній отримав кулю в голову. МОЗ РФ підтвердило дані про двох постраждалих співробітників ФСБ.

Силовики на місці інциденту

Силовики на місці інциденту

Скрін відео

Як вдалося встановити OBOZREVATEL, загиблий Ілля Миколайович Фісенко зареєстрований у місті Хімки, Московської області.

Двох поранених і Фісенка забрали лікарі швидкої допомоги, яка просто проїжджала повз. Коли лікарі стали вантажити їх в авто, нападники відкрили вогонь по машині. Водій встиг покинути зону обстрілу.

Нагадаємо, напад стався ввечері біля будівлі ФСБ на Луб'янці. У столицю терміново стягнули спецназ, ОМОН і сили Росгвардії. У мережі також з'явилися відео очевидців з місця злочину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у суботу, 30 листопада, в Москві в готелі "Останкіно" сталася стрілянина.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Кримінал
Місце
Росія Москва
Теги
стрілянина Новини Росії смерть видео
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Сволочей отстреливают!
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1
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Ш. Олег
Ш. Олег
Плохо… Ещё хуже будет, если отыщется "украинский след" - особенно, если его высосут из пальца. Надеюсь, у российских политиков хватит ума и здравого смысла, не поддаться соблазну и не поступить по примеру соседей, даже в банальных разборках селян "за межу" умудряющихся при нужде отыскать "руку Кремля". Не хотелось бы обострения и без того непростой обстановки в российско-украинских отношениях.
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Ш. Олег, шо тебе плохо, свинья рюская? Ты везде свой бред писать будешь, кацaпский вырoдок?
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