Стрілянина в Москві під будівлею ФСБ: названі імена загиблих і поранених

Загиблим у результаті стрілянини в центрі Москви 19 грудня, попередньо, є співробітник російської Державтоінспекції Ілля Фісенко.

Як пише Telegram-канал Mash, чоловік першим потрапив під обстріл і помер на місці від отриманих поранень. Telegram-канал Baza також повідомляв, що 32-річний Фісенко був поранений.

При цьому, за даними агентства "Москва", під час нападу загинули співробітник ФСО і один зі стрільців. Дані про кількість жертв різняться, повідомляється також, що двоє нападників були вбиті. Попередньо, вогонь відкрили троє осіб.

Серед поранених, за попередньою інформацією, Олександр Замчалін, Павло Анісімов і Костянтин Однолєпов. Останній отримав кулю в голову. МОЗ РФ підтвердило дані про двох постраждалих співробітників ФСБ.

Силовики на місці інциденту Скрін відео

Як вдалося встановити OBOZREVATEL, загиблий Ілля Миколайович Фісенко зареєстрований у місті Хімки, Московської області.

Двох поранених і Фісенка забрали лікарі швидкої допомоги, яка просто проїжджала повз. Коли лікарі стали вантажити їх в авто, нападники відкрили вогонь по машині. Водій встиг покинути зону обстрілу.

Нагадаємо, напад стався ввечері біля будівлі ФСБ на Луб'янці. У столицю терміново стягнули спецназ, ОМОН і сили Росгвардії. У мережі також з'явилися відео очевидців з місця злочину.

У районі місця події на Луб'янці зараз так. Відео: Дмитро Швець / Медіазона https://t.co/Ffr67rwQPh pic.twitter.com/F6UPOqM977 - Медіазона (@mediazzzona) December 19, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, у суботу, 30 листопада, в Москві в готелі "Останкіно" сталася стрілянина.

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