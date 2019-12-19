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19 грудня • оновлено в 20:47
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Ховався за колонами: з'явилося відео ліквідації стрілка в центрі Москви

8.3т
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У мережі з'явилося відео моменту ліквідації зловмисника, який відкрив стрілянину в Москві біля будівлі ФСБ на Луб'янці 19 грудня.

Ролик з'явився на Twitter-сторінці baza. Раніше було оприлюднено фото передбачуваного стрілка (щоб подивитися ролики, поскрольте новину вниз).

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Підозрюваний у скоєнні злочину

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Також показали кадри, де видно, як стрілок обстрілював вікна будівлі, сховавшись за колонами будинку навпроти.

Як писав OBOZREVATEL, напад стався ввечері біля будівлі ФСБ на Луб'янці. У столицю РФ терміново стягнули спецназ, ОМОН і сили Росгвардії. Попередньо, загинули три людини. У мережі також з'явилися відео очевидців із місця злочину.

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
Стрілянина в ФСБ Кримінал
Місце
Росія Москва
Теги
Новини Росії стрілянина видео смерть
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
это апалчленец дамбаса ваюет за рюзге мирь...
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1
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Xoxлоцефалы, тушку будете забирать? Пополните небесную скотню хероем.
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4
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
Pavlov Dmitry, кадырка приедет забирать, а завтра "хероя расеи" дадут, а ты-ватный скот пока сиди на бутылка ровно!
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