Ховався за колонами: з'явилося відео ліквідації стрілка в центрі Москви

У мережі з'явилося відео моменту ліквідації зловмисника, який відкрив стрілянину в Москві біля будівлі ФСБ на Луб'янці 19 грудня.
Ролик з'явився на Twitter-сторінці baza. Раніше було оприлюднено фото передбачуваного стрілка (щоб подивитися ролики, поскрольте новину вниз).
Підозрюваний у скоєнні злочину
Подъем
Також показали кадри, де видно, як стрілок обстрілював вікна будівлі, сховавшись за колонами будинку навпроти.
Відео перестрілки на Луб'янці. Можливий стрілок ховається за колонами будівлі. Наступне відео – він лежить на землі. pic.twitter.com/MjfOOvcUqW- baza (@bazabazon) December 19, 2019
Відео нападу на будівлю ФСБ на Луб'янці. Стрілець обстрілює вікна будівлі, сховавшись за колонами будинку навпроти. pic.twitter.com/QFmdZLUHAR- baza (@bazabazon) December 19, 2019
Як писав OBOZREVATEL, напад стався ввечері біля будівлі ФСБ на Луб'янці. У столицю РФ терміново стягнули спецназ, ОМОН і сили Росгвардії. Попередньо, загинули три людини. У мережі також з'явилися відео очевидців із місця злочину.
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