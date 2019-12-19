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19 грудня • оновлено в 19:15
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Стрілянина під ФСБ: у Москві показали фото злочинця

1.4т
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У мережі показали чоловіка, який у четвер, 19 грудня, влаштував смертельну стрілянину біля будівлі ФСБ у Москві.

Фото опублікували в Telegram-каналі "Подъем" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

У кадр потрапив чоловік зі зброєю в руках. При цьому, на знімку не видно рис обличчя. Відзначимо, в ФСБ офіційно заявили, що зловмисника ліквідували. Подію кваліфікували як теракт.

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Стрілянина під ФСБ: у мережі покаазлі злочинця

Подъем

Стрілянина під ФСБ: у Москві показали злочинця

Стрілянина під ФСБ: у Москві показали злочинця

Комсомольська правда

Як повідомляв OBOZREVATEL, стрілянину відкрили в 18:10 за місцевим часом. З'явилися дані про одного загиблого і декількох поранених.

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Автор
Ірина Кулініч
Місце
Росія Москва
Тег
стрілянина
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