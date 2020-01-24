"Країна рабів і повій": у Росії губернатор потрапив у скандал із "дресируванням" пожежників

У Росії глава Чувашії Михайло Ігнатьєв потрапив в скандал під час вручення ключів від нового автомобіля пожежним.

Відео з інцидентом опублікували в Twitter на сторінці "Лентача" та інших ресурсів (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

На записі показано, що перед тим як вручити ключі, Ігнатьєв вирішив "подресирувати" співробітника МНС та змусив його підстрибувати за ключами.

Відзначимо, що в адміністрації глави Чувашії так прокоментував скандал: "З цим співробітником МНС голова знайомий, вони неодноразово зустрічалися з професійних питань. Це все було на позитивній ноті, на емоціях. Всі посміхалися в момент, коли це відбувалося, а подали як знущання" .

У соцмережах обурювалися через таке ставлення Ігнатьєва до рятувальників, називаючи Росію країною рабів.

"Вам нормально, що над вашими співробітниками, які рятують життя, знущається якийсь бидлан?", "Як цуценята за кісточкою", "У пожежників почуття власної гідності є?", "Офіцер лошара, теж стрибає як сявка". "Якби так званий офіцер не стрибнув, ця сцена ще б не так бридко виглядала. Страна рабів", "Так дресирують домашніх собачок", "Ну хіба ідіотизм? Так це найкраще що сталося в житті носіїв ідіотизму!", "Два ідіота. Другий, з погонами, міг би і в торець першого заїхати "," Але нині офіцерів немає. Одні повії", – писали в коментарях.

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі висміяли "царське" ставлення президента РФ Володимира Путіна до своїх громадян.

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