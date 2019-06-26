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"Страх та повага!" У Росії зарахували Україну до "ворогів" країни

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У РФ збільшилася кількість росіян, що добре ставляться до України, але число ненависників все одно більше.

Про це свідчать дані опитування "Левада-центру", передає "Інтерфакс".

Дані опитування показали, що 38% росіян добре ставляться до України (в лютому було 34%), негативно - 48% (в лютому - 56%).

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Також число громадян РФ, які добре ставляться до США, зменшилася з 34% в лютому до 31% у травні. При цьому, росіян, які негативно сприймають Штати, за цей період стало також менше - 52% (в лютому 56%).

До Євросоюзу добре ставляться 37% опитаних (у лютому було 42%). Також знизилося число росіян, які негативно сприймають ЄС - з 45% в лютому до 44% за даними свіжого опитування.

84% росіян добре ставляться до Білорусі, і лише 8% - негативно.

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22% респондентів вважає, що на Заході з тривогою ставляться до Росії, 21% опитаних вважають, що там відчувають до їхньої країни почуття страху, 18% - повагу. У свою чергу, 31% учасників опитування впевнені, що в Росії відносяться до Заходу з повагою, 12% - з тривогою, і 3% опитаних вважають, що Захід викликає в РФ почуття страху.

Опитування провели 24-29 травня 2019 року серед 1616 осіб з числа міського і сільського населення від 18 років і старше. До вибірки потрапили жителі 137 населених пунктів 50 суб'єктів РФ.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, опитування показало, що більше половини українців вважають російську загрозу реальної, але третина вважає, що скоріше вона занадто перебільшена.

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Mega Death
Mega Death
Украина это враг который продается и покупается))
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