"Стояти, не торкатися!" Розкрилися страхітливі дані про радіацію після НП під Архангельськом

Лікарям, яким привезли постраждалих із місця вибуху на полігоні під Архангельськом (Росія), не сказали, що пацієнти є джерелом радіоактивного випромінювання.

У результаті, через незнання, із зараженими радіацією контактували 90 осіб, але людей, які опинилися в зоні ризику, може бути більше. Про це розповіли ВВС співробітники Архангельської обласної клінічної лікарні, які обізнані про те, як надавалася допомога постраждалим.

За його словами, тільки після того, як потерпілих відвезли в Москву, у цій частині лікарні провели дезактивацію.

Лікарня в Архангельську, куди привезли постраждалих ВВС

"Наші санітарочки, їм же порада була потрібна, це прості сільські люди, вони хапали ці мішки і оберемками їх виносили, і не один день – два дні. А вони ж всі фонують, бета-випромінювання, на 20 сантиметрів, 5 сантиметрів! Ну хтось хоч би дав команду: стояти, не торкатися", – обурюється один зі співрозмовників.

Зазначається, що у персоналу досі сильний стрес, оскільки від них приховали дані про загрозу їхньому життю.

"Просто в депресії ходять, страшний стрес відчувався, це гнітючий стан був у всіх. Тебе просто взяли і кинули... І після цього на тебе раптом навалюється це страшне відчуття", – розповів один із співробітників.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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