"Стояло ось це бидло!" У Росії покарали чиновницю за бунт проти Путіна

Російська чиновниця, глава прес-служби губернатора Іркутської області Ірина Алашкевич, буде покарана за те, що обізвала жителів Тулуна "путінською бичевнею, бидлом і алкашнею".

За інформацією Telegram-каналу "Теми. Главное", вона буде звільнена у найближчі 2-3 доби. Зараз Алашкевич відправили у відпустку.

"Губернатор ініціював перевірку запису, на якому вона обговорює приїзд "змарнілого царя" і реакцію на нього місцевих жителів в немодному одязі – проте, всі перевірки показали відповідність її голосу", – сказано в повідомленні.

Володимир Путін і Ірина Алашкевич

Також наголошується, що Алашкевич нібито вже передали, що любовні відносини і заступництво з боку керівництва регіону закінчені.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі опублікували скандальний аудіозапис, на якому начальниця управління прес-служби губернатора Іркутської області Росії грубо висловилася про жертв повені.

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