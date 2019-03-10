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Стовпи попелу у кілька кілометрів: у Росії "прокинувся" потужний вулкан

4.3тЧитати матеріал російською

Потужний вулкан під назвою "Шивелуч" "прокинувся" на російській Камчатці.

Другий день поспіль він викидає в небо багатокілометрові стовпи попелу і диму, повідомляє "Газета.ру".

Так, 9 березня сталася викид попелу на висоту близько 3 км над рівнем моря. При цьому шлейф поширився приблизно на 31 км на північний захід. Вулкану присвоїли помаранчевий код авіаційної небезпеки.

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Стовпи попелу у кілька кілометрів: у Росії "прокинувся" потужний вулкан

Скріншот з відео

Уточнюється, що шлейф не поширився на будь-які населені пункти. Однак туристам рекомендують утриматися від маршрутів, які проходять близько Каримського.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у лютому 2019 года на Сицилії (Італія) активізувався найвищий вулкан Європи Етна.

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Попович Дмитрий
Попович Дмитрий
Andreevski Andrey, як цікава! З кім чорт?
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0
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Да и черт с ним))))
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Опять Путин виноват?
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2
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Попович Дмитрий
Попович Дмитрий
Захаров Дмитрий, А то!
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