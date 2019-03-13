"Стільки не витрачають і арабські шейхи": російський журналіст жорстко розніс Путіна

Незважаючи на те, що розмір офіційної зарплати президента Росії Володимира Путіна становить 340 тисяч рублів (близько 139 тисяч гривень) на місяць, йому фактично належать усі багатства РФ.

Таку думку висловив журналіст Антон Орех у блозі з назвою "Скільки грошей у Путіна?", опублікованому на "Эхо Москвы". Як зазначив він, російський лідер по-факту володіє кожним гектаром землі, кожної фабрикою чи заводом на території країни.

"Бюджет Росії на 2019 рік становить 15,5 трильйонів рублів — це доходи. Витрати на 800 мільярдів більші. Ось це і є розмір багатства Путіна! І доходи — його, і витрати — теж його", — заявив Орех.

"Подивіться і послухайте, з яким інтересом, з яким захопленням і яким знанням справи він розповідає про передові військові розробки! В які будуть вкладені багато мільярдів! Жодна найбагатша людина на землі не могла б дозволити собі витратити стільки грошей на ці ракети — а Путін може!" — продовжив журналіст.

Крім того, для Путіна придумали цілий проект "Кортеж" (вартістю близько 12-15 мільярдів рублів), щоб створити спеціальне авто представницького класу.

"Жодний "роллс-ройс" стільки не коштує. Навіть арабські владики не витрачають стільки на автомобілі, яких у них десятки", — обурився росіянин.

Він також підкреслив, що перераховувати незліченні бонуси, які дає Путіну його президентський пост, безглуздо. Глава РФ, на думку блогера, легко може прожити залишок життя взагалі жодного разу не взявши в руки банкноти або банківську картку.

"Він живе у світі, де персонально для нього все безкоштовне і в необмеженій кількості. І немає нічого смішніше, ніж зарплата президента Російської Федерації", — підсумував Орех.

ru.sputnik.md

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії відзвітували, що за підсумками 2018 року реальний ріст доходів населення склав близько 0%.

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