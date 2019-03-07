"Старий пошляк": Путін відверто натякнув поліцейським про залицяльників, у мережі сміються

Президента Росії Володимира Путіна висміяли в мережі за його поради дівчатам-поліцейським, як зберегти себе в формі.

Відповідне відео із зустрічі лідера РФ із представницями кінної поліції напередодні 8 березня опублікував у Twitter журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов. (Щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Як у нас жартують, що потрібно дівчині, щоб зберігати фігуру? Три елементи: тренажер, масажер і залицяльник. У вас такі класні хлопці, що вони запросто виконають всі ці три пункти. Другий і третій – точно", – озвучив Путін.

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Росіяни підняли на сміх поради Путіна і відзначили, що президент перейшов межу відвертості.

"Старий пошляк", "Сексизм від першої особи", "Фу. Це вже відверто вульгарно. Нічого, крім тіла, не бачить", "Пошловатєнько, пане президенте", "Дід знову в своєму стилі? Петросяну час на пенсію", "Коло спілкування у президента явно "елітарне", якщо він такі жарти вважає доречними на публіці, та ще й під камеру", – написали в коментарях.

Путін - дівчатам-поліцейським: Як у нас жартують, що потрібно дівчині, щоб зберігати фігуру? Три елемента: тренажер, масажер і залицяльник. У вас такі класні хлопці, що вони запросто виконають всі ці три пункти. Другий і третій - точно. pic.twitter.com/wMEHE3URJT - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) 7 березня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путін розсмішив мережу катанням на коні.

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