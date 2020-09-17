Золотая пыль "разгульных нулевых" снова запорхала в воздухе.

Госкорпорация "Ростех", собирается (по сообщению "Ведомостей") создать к 2023 году самолет Sukhoi SuperJet New. Новичок.

Предыдущий вариант Sukhoi SuperJet, которому 20 лет, оказался, мягко говоря, неудачным. И ненужным потребителям.

Новый вариант, насколько можно судить по сообщению, предполагает полное импортозамещение.

Планируемые затраты на проект – 120-130 млрд. рублей. Из них "не менее 50 млрд". "Ростех" планирует получить из бюджета – за счет налогов граждан и бизнесов. Сколько окажется в итоге, пока неизвестно. По срокам, впрочем, тоже – даты обычно сдвигаются, а финансирование, соответственно, растет.

Говорится, что часть средств будет вложена самим "Ростехом". Сколько – пока не ясно.

Источники в "Ростехе" рисуют, как обычно, радужные перспективы:

"SSJ New будет, по сути, новым, гораздо более эффективным самолетом, у него не только будут замещены на отечественные десятки систем и компонентов, но изменится также конструкция фюзеляжа, будет скорректирован центр тяжести …"

Только не нужно давать в этот проект бюджетных денег. Пусть "Ростех" сам финансирует разработки, а также привлекает кредиты банков. Пусть банки посмотрят на "планов громадье", посчитают, будет ли это выгодным, и, если сочтут разумным, выдадут детищу Путина-Чемезова кредиты.

А бюджет оставьте в покое. Это не его функция – финансировать проекты, которые должны приносить прибыль.

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