|Новини Росії
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
футболки з логотипом Obozrevatel Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Блоги - Новини Росії

Станіслав Шушкевич
Станіслав Шушкевич
Перший голова парламенту БілорусіВсі статті автора

Лукашенко утерли нос

12.7тЧитати матеріал російською

Одним из сценариев "остаться у власти" для российского президента Владимира Путина есть поглощение Беларуси. Так он хочет избежать следующих выборов президента в 2024-м году и стать президентом Союзного государства России и Беларуси - ред

- Абсолютно точно, что Владимир Путин к этому стремится, несмотря на все его лозунги о его независимости Беларуси. Российское влияние у нас все время усиливается. И если Путин прижмет краник, то придется и Лукашенко соглашаться на любые условия, в том числе и на его прямое правление и присоединение Беларуси в качестве республики. У Лукашенко не будет иного выхода. Тем более, что каждый его шаг и так направлен на усиление российского влияния.

Владимир Путин и Александр Лукашенко

Владимир Путин и Александр Лукашенко

России не надо даже устраивать какую-то агрессию. Раскрыв рот от радости, Лукашенко приглашает сюда российские воинские части с техникой и знаменами участвовать в парадах на 3 июля, дату освобождения Минска от фашистской оккупации. И если Украина гордо отстаивает свою независимость, то Лукашенко унизил собственную армию, хоть он везде и заявляет о ее независимости.

У нас даже язык белорусский в армии отсутствует. Все команды и все делопроизводство ведется на русском языке, и никаких шагов к самостоятельности нет. Тоже самое с автокефалией. Украина правильно поступила, создав собственную автокефальную церковь. А у нас благодарят и кланяются в сторону Кирилла. Это явно непотребная вещь и недостойная.

Новини
Украина гордо отстаивает свою независимость, а Лукашенко унизил собственную армию — первый руководитель Беларуси

Это Союзное государство – какая-то чепуха в рамках СНГ и очередная дребедень. Оно уже создано и существует. Но лично я ощущаю от этого большие сложности. Когда лечу через Москву, то должен получить там свой багаж, пройти таможенный досмотр, и только потом сдать его снова. И что дало это Союзное государство? Ничего, кроме объявления, что граждане Союзного государства проходят через ворота №3, а остальные – через нормальные ворота. Больше я не знаю никакой пользы.

Когда подписывалось соглашение о создании Союзного государства в 1996-м году, Лукашенко был убежден, что поскольку Борис Ельцин демократичный президент и слабо держится за власть, то он может претендовать на его пост. Но ему утерли нос. Лукашенко не равняться с мощью российского КГБ – Путин его не заметил, как мелкую козявку.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Станіслав ШушкевичСтаніслав Шушкевич
Тема
Російська воєнна загроза
Особи
Олександр ЛукашенкоВолодимир Путін
Місце
Білорусь
Теги
РосіяНовини Росії
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
0
3
Смішно
56
Цікаво
15
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Дубровский Владимир
Дубровский Владимир
Последние события в Казахстане говорят о том, что вместе с Беларусью путлерячая лысая сука хочет захватить и Казахстан. Думаю, что к Казахстану может "присоединиться" еще какая нибудь из бывших азиатских республик - Туркмения, Узбекистан, Татжикистан, или Армения - любая из этих стран, в которых находятся военные базы сранокозломорячьей педеРРации.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Драга Іван
Драга Іван
Вова хочет перекрыть рекорд Р. Мугабе по срокам пребывания у власти? Похвально. Но может так статься, что за Вовиком придут в момент, когда он уже будет готов сказать и сделать всё, к чему готовился. Ведь другие людоеды уже давно хотят кушать. Такшта вероятность того, что всё может сложиться обидно для Вовы, высока.
Показать комментарий полностью
Ответить
5
0

Блоги / думки