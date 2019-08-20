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Станіслав Кульчицький
Станіслав Кульчицький
головний науковий співробітник Інституту історії України НАНУ Всі статті автора

Росія, віддай Смоленськ? Про територіальну претензію до Кремля

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Якщо Росія вирішить реалізувати поворот русла річки Дніпро, яка бере початок в Смоленській області, тоді вона повинна повернути ці території Білорусі як її історичні землі, – заявив білоруський аналітик Ігор Тишкевич.

Чи є у Білорусі підстави заявляти про те, що Смоленськ – білоруське місто? Якщо подивитися на комплекс історичних подій в просторі і часі, то, думаю, особливих підстав немає.

Смоленська земля – це територія кривичів, дреговичів. Саме там і формувався білоруський народ як народність.

Смоленськ

Смоленськ

Наше.Тревел

У XII столітті, перед монгольським завоюванням, це було Велике князівство Смоленське. У XV столітті воно було в складі Великого князівства Литовського. Тоді Смоленське воєводство було прикордонним щодо Росії і України. На сході воно межувало з Мінським воєводством, а на півдні з Чернігівським.

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На початку XVI століття Московська держава завоювала Смоленськ, але через століття Річ Посполита його повернула. І тоді, на початку 1630-х років, відбувалася так звана Смоленська війна. Московський боярин Михайло Шеїн з великою армією вторгся в Смоленське воєводство. Спочатку поляки не дуже захищали Смоленськ, бо не було короля. Але коли королем обрали Владислава IV, він вийшов з армією на допомогу обложеному Смоленську. У його армії було і 12 тисяч запорізьких козаків.

Ця війна закінчилася повною поразкою московитів, і Смоленськ продовжував перебувати в складі Речі Посполитої, тобто об'єднання литовців і поляків.

З 1654 року, коли відбулася Переяславська рада, і Богдан Хмельницький втягнув Московську державу у війну з Річчю Посполитою, ця війна тривала дуже довго. Нарешті, згідно з Андрусівським перемир'ям 1667 року Смоленськ залишився в складі Московської держави.

Карта Смоленської губернії, 1857 рік

Карта Смоленської губернії, 1857 рік

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У 1889 році був проведений перший всеросійський перепис населення, і виявилося, що білоруси компактно населяли 5 західних губерній Росії. Але Смоленську губернію не можна було віднести до числа білоруських, бо білоруси там були тільки на заході. За результатами перепису, 90% населення губернії складали росіяни.

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Потім в 1919 році була створена Білоруська радянська республіка, але в дуже обмеженому територіальному вигляді: тільки Мінська і Гродненська губернії. У Москві боялися об'єднувати всі білоруські землі, оскільки там був сильний національно-визвольний підйом. Смоленська, Вітебська і Могилевська губернії залишилися в складі Росії.

Але в 1924-25 роках Білорусі повернули частину Вітебської губернії, частину Смоленської – ту, де превалювали білоруси, та Гомельської губернії. Тоді Білорусь надбала практично ті ж межі, які вона має і сьогодні.

Виходячи з усіх цих фактів, важко сказати про приналежність Смоленська. Це була прикордонна земля. В певній мірі білоруси можуть претендувати на неї, але це дуже сумнівна міра.

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Станіслав Кульчицький Станіслав Кульчицький
Тема
Ексклюзив
Місце
Росія Смоленськ
Тег
Історія
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Antuan Zaicenger
Antuan Zaicenger
Ну, а что, касается, пшеков... Смоленская земля, всегда была могилой, для них. Вспомнить, самозащиту, русской берёзы, от пьяного главкома ВВС Польши. Или аналитиков из Варшавы, которые в гроб президента, подложили ещё два трупа... Ни о чём)))
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Antuan Zaicenger
Antuan Zaicenger
Ты налбу себе выведи, это не территория кривичей, и задриповичей)))) Смоленск-смолянин))))
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Antuan Zaicenger
Antuan Zaicenger
Нда, мой отец из такой глухой деревни, под Смоленском, куда не каждый вертолёт приземлиться. Коньчиских, среди смолян, нет)))) Именно Смоленск, нацисты обескровили больше всех. Из миллионного города, остались в живых единицы
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