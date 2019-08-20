Якщо Росія вирішить реалізувати поворот русла річки Дніпро, яка бере початок в Смоленській області, тоді вона повинна повернути ці території Білорусі як її історичні землі, – заявив білоруський аналітик Ігор Тишкевич.

Чи є у Білорусі підстави заявляти про те, що Смоленськ – білоруське місто? Якщо подивитися на комплекс історичних подій в просторі і часі, то, думаю, особливих підстав немає.

Смоленська земля – це територія кривичів, дреговичів. Саме там і формувався білоруський народ як народність.

Смоленськ Наше.Тревел

У XII столітті, перед монгольським завоюванням, це було Велике князівство Смоленське. У XV столітті воно було в складі Великого князівства Литовського. Тоді Смоленське воєводство було прикордонним щодо Росії і України. На сході воно межувало з Мінським воєводством, а на півдні з Чернігівським.

На початку XVI століття Московська держава завоювала Смоленськ, але через століття Річ Посполита його повернула. І тоді, на початку 1630-х років, відбувалася так звана Смоленська війна. Московський боярин Михайло Шеїн з великою армією вторгся в Смоленське воєводство. Спочатку поляки не дуже захищали Смоленськ, бо не було короля. Але коли королем обрали Владислава IV, він вийшов з армією на допомогу обложеному Смоленську. У його армії було і 12 тисяч запорізьких козаків.

Ця війна закінчилася повною поразкою московитів, і Смоленськ продовжував перебувати в складі Речі Посполитої, тобто об'єднання литовців і поляків.

З 1654 року, коли відбулася Переяславська рада, і Богдан Хмельницький втягнув Московську державу у війну з Річчю Посполитою, ця війна тривала дуже довго. Нарешті, згідно з Андрусівським перемир'ям 1667 року Смоленськ залишився в складі Московської держави.

Карта Смоленської губернії, 1857 рік Google Images

У 1889 році був проведений перший всеросійський перепис населення, і виявилося, що білоруси компактно населяли 5 західних губерній Росії. Але Смоленську губернію не можна було віднести до числа білоруських, бо білоруси там були тільки на заході. За результатами перепису, 90% населення губернії складали росіяни.

Потім в 1919 році була створена Білоруська радянська республіка, але в дуже обмеженому територіальному вигляді: тільки Мінська і Гродненська губернії. У Москві боялися об'єднувати всі білоруські землі, оскільки там був сильний національно-визвольний підйом. Смоленська, Вітебська і Могилевська губернії залишилися в складі Росії.

Але в 1924-25 роках Білорусі повернули частину Вітебської губернії, частину Смоленської – ту, де превалювали білоруси, та Гомельської губернії. Тоді Білорусь надбала практично ті ж межі, які вона має і сьогодні.

Виходячи з усіх цих фактів, важко сказати про приналежність Смоленська. Це була прикордонна земля. В певній мірі білоруси можуть претендувати на неї, але це дуже сумнівна міра.

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