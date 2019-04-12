Стан критичний: вчені напророкували потужне виверження вулкана в Росії

На Камчатці прогнозують виверження вулкана Шивелуч. З початку 2019 року він дуже активний, відзначають вчені.

Зі схилів сходять розпечені лавини, зростає купол, на вершині витискаються окремі в'язкі блоки магматичного матеріалу, передають РИА Новости.

"Купол прийшов у критичний стан, коли в будь-який момент може трапитися обвал обсягом до ста мільйонів кубометрів", - заявив директор Інституту вулканології і сейсмології Олексій Озеров.

Через такі обвали, як показує історія вивержень, утворюються розпечені лавини з газу і попелу, які проходять відстані в 3-7 кілометрів. Вони можуть досягти дороги Ключі - Усть-Камчатськ у 12 кілометрах від вулкана.

вулкан Шивелуч вікіпедія

Учений додав, що подібні виверження на Шивелучі відбувалися в 2005 і 2010 роках. Тоді лавини протягом декількох місяців спускалися зі схилів.

За словами Озерова, така діяльність вулкана небезпечна для авіації, оскільки попільні шлейфи простягаються на більш ніж тисячу кілометрів. Ще одна небезпека – пірокластичні і грязьові потоки, які йдуть по річці Бекеш. Вони можуть змивати мости і перемивати дорогу Ключі - Усть-Камчатськ.

Вчені ведуть за вулканом пильне спостереження. Співробітники Ключевської вулканологічної станції планують відправитися в район Шивелуча для проведення вимірювань та оцінки стану його активності.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у лютому 2019 року на Сицилії (Італія) активізувався найвищий вулкан Європи Етна.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.