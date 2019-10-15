Стало відомо, як батько знущався над сестрами Хачатурян

Батько сестер Хачатурян, якого дівчата вбили у Москві, знущався над ними, використовуючи спеціальний дзвінок. За сигналом вони повинні були виконувати його різні прохання.

Він міг доручити принести йому їжу, напої або ж стояти поруч, поки він не засне. Про це розповіли адвокати Хрестини, Ангеліни та Марії Хачатурян RT.

Також у будинку були заборонені деякі слова. У разі непослуху, батько бив і ображав доньок.

"Під забороною в будинку були слова "сіль", "біль", "ком", а також похідні й співзвучні до них, цифри "6" і "8", штрих-коди", — навів подробиці співрозмовник телеканалу.

Крім того, декілька разів Хачатурян навіть стріляв у доньок із пневматичної зброї.

Сестри Хачатурян "Експрес газета"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

29 липня 2018 року в Москві три сестри, 17, 18 і 19 років, Христина, Ангеліна і Марія завдали своєму батьку Михайлу Хачатуряну більше 30 ударів ножем в області шиї і грудей.

Вони атакували його, коли він спав у своєму кріслі-качалці. Намагаючись врятуватися, Хачатурян дійшов до сходової клітки, де й помер. Пізніше в мережі з'явилося відео з камер спостереження у під'їзді.

За словами знайомих дівчат, убитий фактично тримав сестер в ув'язненні, регулярно бив, а також сексуально домагався.

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