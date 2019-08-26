Стало відомо, скільки чоловіків залишиться в РФ через 15 років

У Росії кількість чоловіків продовжить зменшуватися.

Про це сказано в прогнозі Росстату до 2036 року, передає РИА Новости.

Відзначається, що в 2019 році співвідношення чоловіків і жінок становить 1000 до 1154. До 2036 року на тисячу чоловіків припадатиме 1128 жінок.

Єдиним російським регіоном, де жінок як і раніше буде менше, залишиться Чукотка — в цьому суб'єкті на кожну тисячу чоловіків припадає 956 жінок. При цьому, за прогнозом, через 17 років кількість жінок зменшиться майже на 15 відсотків. З 2031 року чоловіків може стати більше і на Камчатці.

За словами доцента кафедри статистики РЕУ ім. Плеханова Олександра Тимофєєва, причина демографічної кризи криється в більш високих ризиках чоловічої смертності.

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"Спочатку хлопчиків і дівчаток народжується приблизно рівна кількість, наприклад, у віці 0-4 роки на 1 тис хлопчиків припадає 947 дівчаток, ситуація змінюється к 20-25 рокам, коли на 1 тис чоловіків припадає вже 1023 жінки і далі тільки посилюється", — пояснив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в політиці Путіна побачили крах для Росії. Відзначається, що останні антипутінські протести були викликані недопуском опозиційних кандидатів до участі в майбутніх муніципальних виборах.

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