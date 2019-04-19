Стало відомо, на що Путін проміняв дебати Зеленського і Порошенка

Глава Росії Володимир Путін пропустив пряму трансляцію дебатів кандидатів у президенти України Володимира Зеленського та Петра Порошенка на НСК "Олімпійський" 19 квітня.

У цей час він брав участь у ліквідації пожежі в Забайкальському краї, повідомив у коментарі LIFE прес-секретар лідера РФ Дмитро Пєсков.

"Путін займався координацією дій за участю МНС щодо ліквідації пожеж, а не спостереженням за передвиборчою агонією в Україні", — зіронізував Пєсков.

Дебати на НСК "Олімпійський"

Нагадаємо, раніше в Кремлі пообіцяли на відео записати дебати Зеленського і Порошенка: "Може, у нього буде якийсь час на вихідних подивитися".

У мережі вже з'явилася відфотошоплена фотографія, на якій Путін сидить у кріслі і дивиться дебати по телебаченню. На екрані зафіксований момент, коли Зеленський і Порошенко стоять на колінах на сцені.

У мережі з'явилося відфотошоплене фото, де Путін нібито дивиться дебати Зеленського і Порошенка

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