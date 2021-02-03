Стало відомо, де відбуватиме покарання Навальний

Засудженого до 3,5 року ув’язнення російського опозиціонера Олексія Навального збираються етапувати в одну з колоній загального режиму, розташовану в найближчих до столиці РФ регіонах.

Це відбудеться після того, як ухвалене напередодні рішення суду щодо його арешту набуде чинності. Як передає "Інтерфакс", про це заявив заступник голови Громадської наглядової комісії Москви Микола Зуєв.

Він зазначив, що Відповідно до закону засудженого мали б етапувати до виправної колонії за місцем його проживання.

"Але оскільки в Москві немає колоній загального режиму, то Навального повинні етапувати в будь-який найближчий регіон", – пояснив російський чиновник.

За його словами, це буде одна з колоній Центрального федерального округу Росії. Він також не виключив, що теоретично опозиціонера можуть залишити відбувати покарання у загоні господарського обслуговування якогось із СІЗО Москви, проте вважає це малоймовірним.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

2 лютого Московський міськсуд засудив Навального до 3,5 року тюремного ув'язнення й штрафу в понад $6,5 тис.

Водночас було враховано домашній арешт, під яким опозиціонер перебував майже рік, тому в ув'язненні він проведе 2 роки 8 місяців і має вийти на свободу до 2023-го.

Навальний під час виступу в суді назвав главу Росії Путіна "отруйником трусів".

Його прихильники Навального оголосили акцію протесту після того, як суд замінив йому умовний строк ув'язнення на реальний. Закінчилися мітинги пізно ввечері 2 лютого масовими жорстокими затриманнями.