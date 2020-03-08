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8 березня • оновлено в 15:59
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Віктор Шендерович
Віктор Шендерович
Російський опозиційний блогер, телерадіоведучий Всі статті автора

Сталин сдох, дав шанс уцелеть миллионам людей

3.2т
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Память наших предков сохранила прекрасные, волнующие сердце воспоминания о 5 марта.

Плохо радоваться смерти человека, спора нет. Но то человека! А когда сдыхает тиран, от чьей воли десятилетия напролет зависела жизнь - твоя, твоих близких, огромной страны... - радоваться такой смерти естественно и прилично. Неприлично поджимать губы, изображая именно в этот момент этическое превосходство и христианское всепрощение.

- Сдох Гуталин!

Торжество человеческих ценностей доносится до нас в этом крике сквозь толщу времен. Сталин сдох, дав шанс уцелеть миллионам людей. Своей долгожданной смертью он позволил впустить в этот смердящий ГУЛАГ хотя бы глоток свежего воздуха, дал хотя бы оплакать погибших и вернуть им честные имена... Окуджава, оттепель, Аксенов, "Современник", Шпаликов... Недолгое отчаянное счастье.

Начало моей жизни, которой и не было бы, скорее всего, не сдохни Сталин.

А вы говорите: не праздновать пятое марта.

Будь благословен этот день!

Конечно, хотелось бы, чтобы мы, как какие-нибудь французы, праздновали день, когда самолично снесли собственную тюрьму, но - чего не было, того не было. Собственную тюрьму, с немалым воодушевлением, мы укрепляем изнутри и именно это называем патриотизмом. Агрессивно-послушное большинство по-прежнему рулит на отечественных просторах, не оставляя выбора меньшинству. И пока дело обстоит так, и отмороженные празднуют день чекиста, у живых нет особого выбора.

Их праздником будет этот весенний день.

Ибо дыхание истории слышится у нас, главным образом, в дыхании Чейн-Стокса.

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Автор
Віктор Шендерович Віктор Шендерович
Особа
Йосип Сталін
Місце
Росія
Теги
СРСР Новини Росії
Джерело
Джерело: Facebook Виктора Шендеровича
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
ПутЕн следующий! Когда сдохнет это падло, радость будет ещё большей!
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2
Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Скажи спасибо пану Гитлеру,что не успел сжечь твоих предков в крематориях,и что не засох в папиных трусах,поц дешёвый.
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Дегтяренко Светлана:"Скажи спасибо пану Гитлеру". Это Ваша прерогатива, мадам: как никак, а он был союзником СССР вплоть до нападения.
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Дегтяренко Светлана: О чём бы ни была статья, а Вы, мадам, всё о мужских трусах. С чего бы это? :)
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кремль москва
кремль москва
до такой низости только еврей и хох-лы могут дойти.
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
кремль москва, о чем верещишь, падло?
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2
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
кремль москва:"до такой низости только еврей и хох-лы могут дойти". Вот те на! Так Сталин оказывается был еврей согласно новейшей российской истории!
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