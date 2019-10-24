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24 жовтня • оновлено в 16:54
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Ігор Чубайс
Ігор Чубайс
Російський філософ, доктор філософських наук Всі статті автора

Сталин превратил россиян в пушечное мясо

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Коротко, прошу о репосте.

Про Ленина и Сталина, исторические вопросы.

Иностранным агентом №1 – в точном смысле этого слова - был В.Ленин. Он, кроме прочего, выполнял обязанности руководителя немецкой резидентуры в России с апреля 1917 года. (Источник- документальные мемуары – Керенский А. Потерянная Россия. М., 2014)

Как быть с его учениками и продолжателями, как быть с КПРФ, Зюгановым, мавзолеем – обсудим, или все ясно?

(В Испании только что прошла эксгумация Франко).

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Сталин превратил наш народ в "пушечное мясо". Во Второй Мировой погибло 42 миллиона наших соотечественников, это гораздо больше, чем потери всех наших противников и союзников по ВМВ, плюс все военные потери России за 1000 лет нашей истории вместе взятые.

Как быть с теми, кто называет Сталина "отцом побед"?

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Автор
Ігор Чубайс Ігор Чубайс
Теми
російська пропаганда Друга світова війна
Особи
Йосип Сталін Володимир Ленін
Місце
Росія
Теги
пропаганда Новини Росії війна
Джерело
Джерело: Facebook Игоря Чубайса
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