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1 лютого • оновлено в 09:23
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Леонід Гозман
Леонід Гозман
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Сталин не хотел погубить столько людей на фронте

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Для советской власти разница между человеком и туалетной бумагой в том, что туалетной бумаги сначала вовсе не было, а потом была, но в дефиците, а людей у Государства всегда было до хрена.

В связи с юбилеем Победы хочу защитить товарища Сталина и его сообщников. Они вовсе не стремились к тому, чтобы погубить столько людей на фронте и в тылу. Просто сохранение чьих-то жизней, кроме своих, разумеется, не входило в их приоритеты. Люди - расходный материал. Вы же не думаете постоянно о том, чтобы потратить меньше порошка в принтере или, допустим, туалетной бумаги. Вот и они не думали!

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Так при советской власти всегда было - погиб, спасая трактор! Людей много, а трактор один, все правильно.

Кстати - а это уже перекличка поколений - не удивляйтесь, что у начальства никак не получается поднять качество жизни подведомственного населения. Им просто на это наплевать. Само поднимется - отлично. А так, у них более важные дела, чем о вас думать. Как у Сталина в своё время.

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Автор
Леонід Гозман Леонід Гозман
Тема
Друга світова війна
Особа
Йосип Сталін
Місце
Росія
Теги
СРСР Новини Росії
Джерело
Джерело: Facebook Леонида Гозман
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