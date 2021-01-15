У Москві продавець "шаурми від Сталіна" напав на поліцейського

У Москві за непокору поліції оштрафували власника скандальної закусочної Stalin Doner, який, як заявляється, хамив, штовхав і хапав поліцейського, погрожуючи йому проблемами на службі.

У поліції стверджують, що перевіряли законність роботи закладу, де готують шаурму, на прохання громадян. Stalin Doner нібито обслуговував москвичів без необхідних документів і з порушенням санітарно-епідеміологічних норм, пише ren.tv.

Чоловік, що представився працівником закладу, був доставлений у відділок поліції і запевнив правоохоронців, що надасть документи на наступний день, але цього не зробив.

Працівникові нагадали про необхідність прибути в ОМВД за допомогою телеграми. 14 січня дільничний прийшов до Stalin Doner і запропонував чоловікові пройти в пункт поліції для надання документів. Після цього співробітник нібито напав на копа.

Stalin Doner openmedia.io

Стосовно чоловіка склали протокол про адміністративне правопорушення за статтею "Непокора законному розпорядженню співробітника поліції". Москвич зобов'язаний сплатити штраф у розмірі 1000 рублів (близько 382 гривень).

Зазначимо, закусочна із шаурмою "від Сталіна" відкрилася на півночі Москви напередодні Різдва. За прилавком там стоять люди в формі НКВД, а портрет Йосипа Сталіна фігурує в оформленні вивіски та меню.

Stalin Doner у Москві Telegram / СерпомПо

Меню закладу Ехо Москви

Власника Stalin Doner оштрафували Telegram / СерпомПо

Людей обслуговують у формі НКВД Telegram / СерпомПо

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Підмосков'ї КамАЗ врізався в колону з російськими військовими автобусами, в яких їхали солдати-строковики. Внаслідок ДТП постраждало близько 40 осіб і 4 загинули.