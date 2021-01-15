У Москві продавець "шаурми від Сталіна" напав на поліцейського

У Москві за непокору поліції оштрафували власника скандальної закусочної Stalin Doner, який, як заявляється, хамив, штовхав і хапав поліцейського, погрожуючи йому проблемами на службі.

У поліції стверджують, що перевіряли законність роботи закладу, де готують шаурму, на прохання громадян. Stalin Doner нібито обслуговував москвичів без необхідних документів і з порушенням санітарно-епідеміологічних норм, пише ren.tv.

Чоловік, що представився працівником закладу, був доставлений у відділок поліції і запевнив правоохоронців, що надасть документи на наступний день, але цього не зробив.

Працівникові нагадали про необхідність прибути в ОМВД за допомогою телеграми. 14 січня дільничний прийшов до Stalin Doner і запропонував чоловікові пройти в пункт поліції для надання документів. Після цього співробітник нібито напав на копа.

Стосовно чоловіка склали протокол про адміністративне правопорушення за статтею "Непокора законному розпорядженню співробітника поліції". Москвич зобов'язаний сплатити штраф у розмірі 1000 рублів (близько 382 гривень).

Зазначимо, закусочна із шаурмою "від Сталіна" відкрилася на півночі Москви напередодні Різдва. За прилавком там стоять люди в формі НКВД, а портрет Йосипа Сталіна фігурує в оформленні вивіски та меню.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Підмосков'ї КамАЗ врізався в колону з російськими військовими автобусами, в яких їхали солдати-строковики. Внаслідок ДТП постраждало близько 40 осіб і 4 загинули.